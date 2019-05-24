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理大研「布電池」 輕薄任摺揉

【明報專訊】理大紡織及服裝學系研發出「可彎可摺可揉」的「織物鋰電池」，以織物（如棉布）取代傳統鋰電池的鋁箔表面，電池可彎曲至直徑約1毫米，摺疊1000次仍無損效能。團隊說，這款鋰電池質地輕薄，適合製作智能手表表帶等，增加電容量之餘，又不會令用家感到笨重，一舉兩得。

明報記者

「織物鋰電池」研發團隊、理大紡織及服裝學系教授鄭子劍表示，設計穿戴式電子產品時，「鋰電池擺位永遠是難題」，雖然如今鋰電池體積已「愈縮愈細」，「但始終要找空間放置」，更要考慮舒適度，「尤其是要在衣服加入電池，質地會硬梆梆、用家並不舒服」。

可彎曲至直徑約1毫米

對疊千次無損效能

為解決設計難題，坊間數年前已出現可摺疊鋰電池，但由於仍是金屬製作，物料不能大幅度彎曲，彎曲到50度已是上限。有見及此，理大團隊在3年前研發以織物如棉布及尼龍等，代替鋰電池金屬面「導電」，增加物料柔軟度，而且質地既薄且輕，只有約半毫米厚，最多可彎曲至直徑約1毫米，經測試在同一摺口位對疊1000次，亦無損電池的電壓效能。

鄭子劍解釋，「織物鋰電池」原理是利用聚合物輔助金屬沉積法，（Polymer-Assisted Metal Deposition，PAMD），將高導電金屬（銅和鎳）均勻地沉積在織物，再加入正、負電極的活性材料、隔膜及電解液，便能組裝成織物鋰電池（見圖）。技術目前已取得專利，並在今年4月瑞士日內瓦「第47屆國際發明展」取得評判特別嘉許金獎。

適用於智能手表、腕帶、鞋墊

鄭說有市場調查發現，穿戴電子產品是繼智能手機後最重要的消費品市場，預料織物鋰電池適用於智能手表、腕帶、鞋墊等，「以智能手表為例，加入用鋰電池製作的表帶，毋須額外騰出空間亦可提升電容量，以往充滿電只夠用一天，日後可能夠用兩日」。至於物料的安全程度，鄭說該電池通過防壓的標準測試，團隊亦試過在電池運作期間剪裁電池，其效能沒有影響，亦沒有出現急速升溫、燃燒及爆炸等問題。

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