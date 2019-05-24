港聞

港聞二

下一篇 上一篇

周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食

【明報專訊】「忘不了的，年月也不會蠶食……」每年六四集會，傳承的除了六四記憶，還有傳唱多年的《自由花》。填詞人周禮茂當初獲邀，在台灣歌手鄭智化歌曲《水手》的旋律上再賦新詞，「要正面的，不可停留在醞釀傷痛，沒用的，是要爭取一些東西的，也要傳承的」。

1993年，支聯會成員看到內地異見人士王希哲獲釋時，在記者會上啍《水手》副歌，頓生一念，希望將歌曲變作廣東話版，聯絡上填詞人唐書琛。唐書琛後來找了當時炙手可熱的填詞人周禮茂，「他們要找人寫回香港有心人的態度」。周禮茂接受訪問時說，當時覺得《水手》旋律動人，他以廣告人的角度，務求寫出勉勵人心的歌詞：「知道是一首campaign song（運動歌曲），文字要顯淺，也要正面，不是在醞釀傷痛，沒用的，反倒要勸人爭取，要讓信念傳承。」

對於六四，死亡人數、性質、影響……多年來爭論不休，周禮茂落下一句：「不想清楚分析太多真心抑意假。」「當時，有新聞有相片有圖有真相，騙不了人的。」周禮茂說，事件性質清楚明白，就是軍隊向學生武力鎮壓，然而，「現世代，有人逃避不去想，有人相信了某些人的歪理歪曲事實，也有人太聽命國家……」

看群眾唱《自由花》嗚咽：

「真的好感動 榮幸寫這首歌」

每年維園，縱有多首傳誦多年的歌曲，但市民最朗朗上口的，無疑是《自由花》。但過去29年，填詞人也未有踏足晚會：「怕多人，也怕面對自己填詞時的情緒，其實好痛苦。」訪問過後，周禮茂當晚致電記者，一邊看着網上短片中集會群眾唱着《自由花》，一邊嗚咽︰「看到畫面，原來真的好感動……我很榮幸可以寫這首歌。」

相關字詞﹕六四30年

上 / 下一篇新聞

賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
曾拒陳低價收購 股權最終賣三太
曾拒陳低價收購 股權最終賣三太
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
韓組織提早頒獎送別致意
韓組織提早頒獎送別致意
五弟：冷漠都市種愛的種子
五弟：冷漠都市種愛的種子
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
科學館森林展 與「猩猩」互動
科學館森林展 與「猩猩」互動
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
五角無窗儲物室 建築測量師：好難救
五角無窗儲物室 建築測量師：好難救
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
青山醫院接恐嚇電話
青山醫院接恐嚇電話
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
職方確認薪趨調查結果
職方確認薪趨調查結果
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
陸拾之喜 圓滿結束
陸拾之喜 圓滿結束
尊子漫畫
尊子漫畫
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
劉江華訪日看「任何聯婚」
劉江華訪日看「任何聯婚」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」