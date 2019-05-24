周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食

1993年，支聯會成員看到內地異見人士王希哲獲釋時，在記者會上啍《水手》副歌，頓生一念，希望將歌曲變作廣東話版，聯絡上填詞人唐書琛。唐書琛後來找了當時炙手可熱的填詞人周禮茂，「他們要找人寫回香港有心人的態度」。周禮茂接受訪問時說，當時覺得《水手》旋律動人，他以廣告人的角度，務求寫出勉勵人心的歌詞：「知道是一首campaign song（運動歌曲），文字要顯淺，也要正面，不是在醞釀傷痛，沒用的，反倒要勸人爭取，要讓信念傳承。」

對於六四，死亡人數、性質、影響……多年來爭論不休，周禮茂落下一句：「不想清楚分析太多真心抑意假。」「當時，有新聞有相片有圖有真相，騙不了人的。」周禮茂說，事件性質清楚明白，就是軍隊向學生武力鎮壓，然而，「現世代，有人逃避不去想，有人相信了某些人的歪理歪曲事實，也有人太聽命國家……」

看群眾唱《自由花》嗚咽：

「真的好感動 榮幸寫這首歌」

每年維園，縱有多首傳誦多年的歌曲，但市民最朗朗上口的，無疑是《自由花》。但過去29年，填詞人也未有踏足晚會：「怕多人，也怕面對自己填詞時的情緒，其實好痛苦。」訪問過後，周禮茂當晚致電記者，一邊看着網上短片中集會群眾唱着《自由花》，一邊嗚咽︰「看到畫面，原來真的好感動……我很榮幸可以寫這首歌。」