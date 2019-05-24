莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立

為人母親代入事件：

無人道歉 不可能放下

六四對莊梅岩來說「是很重要、不可遺忘的事」。事發時她還是小學生，至今仍記得當年父母和老師的眼淚。莊梅岩一直認為六四很值得寫，但亦感困難，至近年為人母親，她開始可代入天安門母親的心情，心想若自己兒子遇到此事，她也不可能放下，「無人解決過、無人道歉或交代過」；加上父母漸老，莊梅岩衍生構思，開始蒐集資料，並於去年動筆，在六四30周年推出舞台劇作品《5月35日》。

莊梅岩覺得，本港藝術界仍有創作空間，自由氛圍靠大家共同建立，「最可怕的是，如果你不做，大家就會有一種氛圍，不如不做。但如果一大班人一齊做，他們就會覺得『都無事，做吧，為何不做？』」數年前，莊梅岩原創歌劇、有關辛亥革命一百周年的《中山逸仙》原於北京國家大劇院上映，門票已開賣，但到第一次綵排時，整個演出突然被取消，至今她也不知原因。曾有劇團作品在內地上演時被要求修改內容，莊梅岩能理解一個劇團背負很多，但她個人而言，「如果問我，我自己的作品，就死都不改」，若退讓一步，可能需退讓更多，「但慢慢你想做的事就會被改頭換面」。

莊梅岩堅信，好的作品定會有人欣賞，「如果你做自己想做的事，你會比較容易做得好，做得好，人們就會鍾意看，鍾意看就會有市場」，至少現時她喜歡自己每一個作品。