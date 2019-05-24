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演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求

【明報專訊】1989年學運以鎮壓清場，清場前一周，香港演藝界曾舉行「民主歌聲獻中華」，藝人、歌手一呼百應。時至今日，六四或政治議題已成為演藝文化界的忌諱。在這「搵食」年代，有人對事件沉默，甚或「覺今是而昨非」，但亦有一批文化界中人選擇記住，默默承傳。畫家黃仁逵說：「人家『搵食大過天』，我不強求，我只希望自己不要變成自己討厭的人。」

明報記者 李以莊 陳嘉詠

1989年5月30日、北京戒嚴第十一天，一尊由北京中央美術學院及其他院校同學耗時3日3夜製成的民主女神像，豎立在天安門廣場，奉獻予絕食學生及民眾。6月4日，軍隊開進廣場，雕像在鏡頭下被推倒，支離破碎，象徵學運以武力方式結束，震撼了全球關注者。

天安門女神像被毁 港藝術家重製

前仆，有後繼。香港有藝術家被觸動，同年6月發起重塑雕像行動。「當時覺得，在北京的女神像，只存數天便被推倒，好可惜。」畫家黃仁逵，當年是負責聯繫雕塑家的藝術工作者之一，他憶述當時尋找伙伴，一呼百應：「很多藝術工作者、學生願意幫忙……倒一個，重塑一個，其實很『阿Q』，但這是我們唯一可做之事。」

藝術家總有自己看法，黃仁逵憶述，當時大家情緒激動，但皆願意放下主見， 要分組、把民主女神像分為4件散件製作，往後才拼湊為一：「真正做雕塑的人，希望作品長存，但這項目，大家一開始就知道，民主女神像會是『流離浪蕩』的。」當時創作人考慮到，已確定回歸中國的香港，雕塑無法在公共空間長期展示，亦無法被私人空間收納，「往後的經歷應驗了當初設想」。

有人拍攝參與者「舉止很新華社」

學生退出 「我選擇了繼續」

重塑工作獲一個在藝術學院任教的教師幫忙，得以在學院後台進行工序。然而，黃仁逵說，其後學院施壓：「學院開始怕，要我們收工，當然不是明確地說。」還有自稱學生家長的人突如其來，邀請參與者逐一拍照：「他的戲好差，」本為電影美術指導的黃仁逵形容：「行為舉止很『新華社』。」雖無法證實其人身分，但已造成恐慌，有學生怕得退出項目，「我自己也恐懼」。黃仁逵說：「恐懼可以令你離開，亦可以迫使你做其他事，我選擇了繼續，事情總得要完成。」

港版「沒有俄式斧鑿 寬祥點」

近兩星期後，重塑完成，但女神像與原作有出入：「北京學生及教師的雕塑訓練是俄式的，北京的女神像無論造型、線條、斧鑿痕迹都不由自主是俄式的。」黃仁逵說，香港雕塑家塑造的女神像，「沒有俄羅斯式刀劈斧鑿的感覺，面容寬祥點，較少英氣、較少『戰鬥格』」，卻是自然而然，「雕塑家們不是刻意的……有人說港人是『溫室長大的花』，我們不自知，卻反映在作品」。及後，雕塑在維園展出，陪同港人悼念北京的死難者，而其下場，則與原作相同。

展出後港大接收 拆校舍一同毁掉

雕塑展出後，因體積龐大，收納成為問題，港大校方表示願意接收，「後來才知，這是一個巧妙的安排，政治上開脫的、玄妙的技術」，黃仁逵說，港大將雕像置於一個即將拆卸的校舍，至大約1991、92年，雕塑隨校舍一同被拆毁，「知道時已被毁掉了，生氣也來不及」。

事隔30年，黃仁逵說，每年六四晚會，自己「沒有一年缺席」，默默到場坐下，點根蠟燭，「口號也不叫，不會唱歌，單純悼念事件」。當年演藝界中人有的變沉默，更有改弦易轍，「轉變不是官方逼你的，是你自己作決定」。黃仁逵說：「你搵食大過天，我不介意你搵食，我只不過不希望自己變成自己討厭的人。」

相關字詞﹕黃仁逵 六四 六四30周年 六四30年

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