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鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍

【明報專訊】本月新增3宗人類感染大鼠戊型肝炎，食物環境衛生署的鼠患指數被批評不反映現實，以番薯做統計的鼠餌，不及叉燒等食物吸引老鼠。該署防治蟲鼠主任主管解釋，番薯遇潮不易變形，可觀察番薯齒痕計算指數；該署會因應環境及老鼠種類，於捕鼠器放置叉燒等食物。為加強執法，食物及衛生局長陳肇始稱，將於地區黑點加裝逾一倍閉路電視至300部。

現118部 將增至300部

政府於周一（20日）展開為期3個月的全城治鼠患行動，陳肇始昨午到深水埗元洲邨一帶巡視，工作人員於後巷放置以番薯、叉燒做鼠餌的捕鼠器，以及多包老鼠藥，另於外牆的明渠加裝「老鼠擋」，以防老鼠爬上高層單位。陳肇始表示，要從源頭加強滅鼠，亦會加強執法，並提升公眾教育和宣傳。她說財政預算案預留9100萬元防蟲滅鼠，又引述特首林鄭月娥稱「資源不是問題」，承諾若有需要可加撥款增人手及儀器。

她續稱，為配合執法，未來會增加閉路電視至300部，令工作人員於後巷搜證及控告的工作更有效。食環署發言人補充，現有118部閉路電視，具體安裝地點由區議會建議。

番薯為餌捱批 政府：難變形 屬指標之一

被問何以要用番薯作鼠患指數鼠餌，食環署防治蟲鼠主任主管李明偉解釋，番薯相對能吸引老鼠，加上遇潮不容易變形，可通過觀察番薯的齒痕以計算鼠患指數。至於番薯不及叉燒等吸引，鼠患指數會否不準確，陳肇始稱，食環署不單看指數，那是其中一個指標，亦會看實際情况。

食環署人員昨在深水埗所放捕鼠器以叉燒作餌，李明偉稱當局會因應老鼠種類及環境選擇不同鼠餌。他續說，使用捕鼠器是世界主流滅鼠方法，當局曾引入氣壓滅鼠器，但成效較傳統方法低。

此外，陳肇始表示，新增的3宗大鼠戊型肝炎未有清晰傳播途徑，公共衛生追蹤仍在進行。對於本月3宗大鼠戊肝感染有否關聯、感染源頭為何，參與研究的港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，研究仍在進行，料需時數周才能獲取所有基因資料做分析。

相關字詞﹕大鼠戊型肝炎 老鼠

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