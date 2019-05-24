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英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民

【明報專訊】電子煙近年被捧為戒煙新方法，但英國最新研究指出，大部分電子煙民只轉用電子煙，而非全戒尼古丁；未能成功戒煙的電子煙使用者中，更有三成變成傳統煙和電子煙雙重吸食者，有新加坡學者認為反映電子煙不是有效戒煙方法。有議員則反駁學者扭曲了報告原意。

學者：3.7%電子煙民戒甩尼古丁

英國今年2月一項電子煙和尼古丁替代品戒煙研究，分析約900名戒煙者。新加坡國立大學公共衛生學院教授謝繼成引述該研究稱，用電子煙的煙民有18%成功戒傳統煙一年或以上，而用尼古丁替代品的戒煙率為9%。謝繼成稱電子煙煙民只有3.7%戒掉所有尼古丁產品，即沒再吸傳統煙或電子煙；而用尼古丁替代品戒尼古丁的成功率則有9%。

該研究亦指出，試過電子煙但未成功戒煙的實驗對象中，有30%人成了傳統煙和電子煙雙重吸食者。香港大學公共衛生學院副教授何世賢指出，已有研究指出吸食電子煙患心臟病的風險增加80%，雙重吸食者風險更高幾倍。謝繼成稱，戒煙者以為電子煙是減害產品而沒完全戒掉尼古丁，但同樣危害健康，同時吸食兩種有害產品對身體危害更大。

邵家輝批扭曲研究原意

批發及零售界議員邵家輝反駁，研究原意是反映電子煙較有助戒傳統煙，不滿有關教授只抽對自己有利數據，「扭曲了報告的原意」。他說自己從無說過電子煙用來戒煙，而是給市民選擇。他稱多個中東國家已開始檢視全禁電子煙的規定，香港不應逆世界趨勢「行倒頭車」。

相關字詞﹕邵家輝 電子煙 加熱煙 另類吸煙產品 吸煙率 吸煙與健康委員會

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