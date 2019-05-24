三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁

吸煙與健康委員會委託港大護理學院於去年2月至6月，以電話隨機訪問5132名15歲或以上市民，結果曾用加熱煙者由2017年0.9%增至去年2.1%。其中40至49歲吸食比率升幅最高，由1.5%升至4.4%；30至39歲則由1.9%升至4%。電子煙方面，過去兩年的使用比率維持在3.5%，但過去30天有用電子煙的比率，由前年0.2%增至去年0.7%。

加熱煙民戒煙意欲較低

調查又指出，30日內曾使用加熱煙的煙民戒煙意欲為40.2%，少於曾使用任何煙草產品者的47.5%。港大公共衛生學院副教授何世賢認為，反映吸加熱煙會令戒煙意欲減低。

中年人吸食升幅高，何世賢估計與加熱煙易取得、好奇心、傳統煙民嘗試轉食有關，以全港約660萬名15歲或以上市民推算，本港有約13.9萬人曾嘗試加熱煙、約4.6萬人過去30日曾使用電子煙，若不全面禁止，吸食另類煙草產品者或將繼續數以萬計地增加。

四成不撐 學者：煙商誤導

調查亦顯示，1300多名曾聽過或見過加熱煙的受訪者中，有59%支持全面禁止加熱煙。吸煙與健康委員會主席鄺祖盛認為，大部分市民支持全禁政策，促請在這類產品廣泛流行前，立法會應盡快通過全面禁止另類吸煙產品。被問及另外約四成人不支持全禁的原因，何世賢解釋，受訪的吸煙者普遍對全禁的支持度低。港大公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶指出，部分市民也受到煙草商的大規模宣傳誤導，以為另類煙草產品較安全和應讓吸煙者有選擇等。

邵家輝：非煙民也撐有得揀

批發及零售界立法會議員邵家輝回應稱，90%香港市民是非煙民，反問為何調查中只有60%支持全禁，他認為結果反映本港非煙民亦尊重他人並支持其他市民應有選擇的權利，他們亦相信加熱煙較傳統香煙傷害小。