少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危

事發昨早11時許，警方接獲一名男途人報案，指一名女子於尖沙嘴碼頭對開海面載浮載沉，他將救生圈拋入海中，及後報警。水警趕赴現場將女事主救起，當時她手上纏有一條病人手帶。

警員在場調查，於海邊檢獲一部銀色玩具車，內放有一張100元紙幣，現場沒有遺書，案件列作企圖自殺處理。據悉，警方前日接報有人企圖自殺，到場後發現該17歲女事主情緒激動，將其送往伊利沙伯醫院，該女子昨擅自離院墮海。

伊院：會評估病人自殺風險

伊利沙伯醫院發言人指出，一般而言，所有入院病人均會被評估其自殺風險，而高風險病人均會接受密切監察。

精神科專科醫生、香港精神健康促進會主席陳仲謀指出，伊利沙伯醫院沒有精神科病房及駐院精神科醫生，如有人因情緒不穩送院，會先被送至內、外科病房，待精神科醫生巡院時診症，再判斷是否需要轉移至精神科醫院。惟陳指出，現時精神科醫生人手不足，病人需待上數天才能見醫生，而留醫期間，病人被置於開放式病房，可自由出入，易發生擅離醫院事件，「以往有不少個案是未見到精神科醫生，溜出去就死咗」。

伊院無精神科

醫生：病人易擅離

陳續說，精神科醫生診症時，會評估該病人是否有危機及自殺傾向，由於每個人的情緒變化可以很大，故是否「病」還需按病人的病歷、是否有自殺前科，以及醫生的臨牀經驗評估，陳表示，急症科醫生未必可以在短時間內作出相關判斷。他續指出，現時精神科設封閉式病房，對病人的看管較為嚴密，可避免病人溜走。

精神科醫生難隨傳隨到

本身是醫生的立法會議員郭家麒指出，公立醫院內、外科病房長期爆滿，醫生難以「看住」每一名病人。不過，如病人因自殺或企圖自殺入院，院方會「看得好緊」。

郭亦指出，情緒困擾是一個大光譜，難以鑑定「受情緒困擾的病人」是否特別個案、需要特別看管，故須轉交精神科醫生處理。惟鑑於人手問題，現時難有精神科醫生可以隨傳隨到。