五角無窗儲物室 建築測量師：好難救

【明報專訊】新一期居屋下周四（30日）起接受申請，樂富房委會客務中心昨起展出部分單位間隔模型，其中火炭旭禾苑一個低層單位設計被批「三尖八角」，單位大門對正廁所，門旁有斜牆、廚房旁有一個五角形、不設窗戶的儲物室。建築測量師何鉅業說該設計「嘥位」，「尤其是儲物室更加是『好難救』」，因該處無窗「三面環牆」、空氣流通較差，「好難改做書房或睡房」，但估計現時樓價高企，即使單位設計不實用「仍然會很搶手」。
斜牆角位可放桌子
何鉅業估計，旭禾苑因環境所限、鄰近火炭路，附近多車出入，因此需建隔音牆阻擋噪音，而用斜角設計「可騰出空間」以便提供更多單位亦方便採光。火炭旭禾苑一共有830個單位，屬單幢設計，以上述斜角形單位佔多，面積由295平方呎至463平方呎，售價172萬元起；屋苑另有84個面積僅294平方呎單位，全部均設減音露台，面積為29平方呎，售價由191萬起至218萬元。
如市民買下斜角單位，如何可以善用空間？城市大學建築科技學部高級講師潘永祥建議，可考慮在斜牆角位放桌子，而廚房旁的儲物室，何鉅業及潘永祥均認為難以改作其他用途，何指出儲物室旁邊是廚房，「改建要用防火物料」，而潘亦稱「如拆牆打通兩處地方亦很麻煩」，因牆身有喉管、電線等，「未必能改動」，提醒市民留意。