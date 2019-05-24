港聞

港聞二

下一篇 上一篇

五角無窗儲物室 建築測量師：好難救

【明報專訊】新一期居屋下周四（30日）起接受申請，樂富房委會客務中心昨起展出部分單位間隔模型，其中火炭旭禾苑一個低層單位設計被批「三尖八角」，單位大門對正廁所，門旁有斜牆、廚房旁有一個五角形、不設窗戶的儲物室。建築測量師何鉅業說該設計「嘥位」，「尤其是儲物室更加是『好難救』」，因該處無窗「三面環牆」、空氣流通較差，「好難改做書房或睡房」，但估計現時樓價高企，即使單位設計不實用「仍然會很搶手」。

斜牆角位可放桌子

何鉅業估計，旭禾苑因環境所限、鄰近火炭路，附近多車出入，因此需建隔音牆阻擋噪音，而用斜角設計「可騰出空間」以便提供更多單位亦方便採光。火炭旭禾苑一共有830個單位，屬單幢設計，以上述斜角形單位佔多，面積由295平方呎至463平方呎，售價172萬元起；屋苑另有84個面積僅294平方呎單位，全部均設減音露台，面積為29平方呎，售價由191萬起至218萬元。

如市民買下斜角單位，如何可以善用空間？城市大學建築科技學部高級講師潘永祥建議，可考慮在斜牆角位放桌子，而廚房旁的儲物室，何鉅業及潘永祥均認為難以改作其他用途，何指出儲物室旁邊是廚房，「改建要用防火物料」，而潘亦稱「如拆牆打通兩處地方亦很麻煩」，因牆身有喉管、電線等，「未必能改動」，提醒市民留意。

上 / 下一篇新聞

賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
曾拒陳低價收購 股權最終賣三太
曾拒陳低價收購 股權最終賣三太
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
韓組織提早頒獎送別致意
韓組織提早頒獎送別致意
五弟：冷漠都市種愛的種子
五弟：冷漠都市種愛的種子
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
科學館森林展 與「猩猩」互動
科學館森林展 與「猩猩」互動
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
青山醫院接恐嚇電話
青山醫院接恐嚇電話
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食
周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
職方確認薪趨調查結果
職方確認薪趨調查結果
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
陸拾之喜 圓滿結束
陸拾之喜 圓滿結束
尊子漫畫
尊子漫畫
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
劉江華訪日看「任何聯婚」
劉江華訪日看「任何聯婚」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」