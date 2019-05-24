五角無窗儲物室 建築測量師：好難救

斜牆角位可放桌子

何鉅業估計，旭禾苑因環境所限、鄰近火炭路，附近多車出入，因此需建隔音牆阻擋噪音，而用斜角設計「可騰出空間」以便提供更多單位亦方便採光。火炭旭禾苑一共有830個單位，屬單幢設計，以上述斜角形單位佔多，面積由295平方呎至463平方呎，售價172萬元起；屋苑另有84個面積僅294平方呎單位，全部均設減音露台，面積為29平方呎，售價由191萬起至218萬元。

如市民買下斜角單位，如何可以善用空間？城市大學建築科技學部高級講師潘永祥建議，可考慮在斜牆角位放桌子，而廚房旁的儲物室，何鉅業及潘永祥均認為難以改作其他用途，何指出儲物室旁邊是廚房，「改建要用防火物料」，而潘亦稱「如拆牆打通兩處地方亦很麻煩」，因牆身有喉管、電線等，「未必能改動」，提醒市民留意。