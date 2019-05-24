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新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」

【明報專訊】房委會新一期以市價五九折推售、涉及4871個單位的6個居屋屋苑，下周四（30日）開始接受申請，昨天是派表首日，房委會全日派出3.3萬份申請表。6個屋苑不少是市區單位，包括何文田冠德苑，屋苑位處半山及名校網，部分高層單位可望海景；惟另一居屋、火炭旭禾苑則被指設計「嘥位」，門邊有斜牆及五角形無窗儲物室。但有市民表示現時上樓難，即使單位「三尖八角」都無所謂，「抽中居屋難過中六合彩」。

申請期至6月12日

房委會新居屋及「白居二」昨起派表，本月30日至下月12日接受申請。房委會發言人稱，截至昨午5時，中心共派出3.3萬份居屋及「白表居屋第二市場計劃（白居二）」申請表，包括1.3萬份居屋綠表和2萬份居屋/白居二白表，另外今期居屋首次接受電子表格申請。翻查資料，去年3月房委會推出長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，共提供4431伙，首日派出2.4萬份新居屋申請表，包括1.3萬份白表及1.1萬份綠表；另派出1.1萬份「白居二」申請表。

6個新推出居屋項目包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑。其中，馬鞍山錦暉苑有735個單位，面積275到426呎，最低155.5萬元可「上車」。何文田冠德苑的603個單位，面積普遍較大，約445至568呎，「上車價」由324萬起計，最貴至528萬元，是6屋苑中最貴，但因坐落半山、景觀開揚，更位於名校網區，是眾多市民的心水之選。

青年盼上車 不拘三尖八角

現職地盤工的23歲周先生與女友到場參觀，他有意購買兩百多呎的細單位，他說現居於馬鞍山，是白表申請者，希望選擇同區的馬鞍山錦暉苑，他說即使「抽中」三尖八角單位都無所謂，「上到樓再算」。

現居於石硤尾澤安邨的陳太說，與丈夫住在300呎單位，她心儀何文田冠德苑，「間隔四四方方幾好」，但認為今期居屋部分單位設計奇怪，「大門對正廁所」、火炭旭禾苑五角形無窗儲物室設計「嘥位」。

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