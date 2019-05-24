科學館森林展 與「猩猩」互動

紙製森林攙雜聲景 藏10矽膠猩猩

迎接參觀者進入展覽的，是一隻身高3米的黑猩猩「歌登」紙造模型。珍古德當年在貢貝遇上「歌登」，牠是非常罕見的黑猩猩雙胞胎，性格友善親人。走進展區，便會看見一個以環保紙製造出來的貢貝森林，有樹、灌木叢，地上佈滿樹葉，耳邊會傳來隨時間變化的森林聲景，並攙雜不同動物叫聲，如非洲海鷗、非洲獵犬、黃毛黑蝠等，恍如置身森林。

影片介紹黑猩猩肢體語言

「森林」有10隻以矽橡膠製成、與真實大小一樣的黑猩猩，皮膚紋理是參照人類皮膚紋理打印出來。周邊沒有圍欄，參觀者可與它們親身接觸。展區內有一個帳篷，這是參考珍古德於貢貝所用帳篷而製，珍古德會以投影技術「現身」帳篷，向參觀者講解其工作。

珍古德協會（香港）執行長鄺浩然說，珍古德最重要的發現，是重新定義人類和動物的界線，因為她發現黑猩猩有不同性格，亦有肢體語言，會互相建立關係等。地球上只有人類和黑猩猩會以肢體語言溝通，展覽中就有影片讓參觀者認識黑猩猩的肢體語言。

主辦方盼引導港人保護環境

鄺浩然表示，過去珍古德的研究多以展板展出，今次是首次以互動形式展出，讓參觀者置身貢貝的森林環境中；展覽除展示珍古德在環境保護的貢獻，亦希望可引導香港人尤其年輕一輩，保護環境及野生動植物。

「珍古德的叢林啟迪」展期為今天至10月2日，鄺形容展覽是「香港製造」，負責策劃、設計的核心團隊都是本地人；而香港是展覽的首站，下一站將會到新加坡及內地等。他說，展覽中的紙森林體現環保精神，而紙造模型和黑猩猩模型等將全部重用作巡迴展覽，最後亦會捐贈給教育機構及博物館。