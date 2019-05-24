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裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」

【明報專訊】本報昨日報道，裘錦秋中學（元朗）教師被投訴在校設名為「品德培育精鋼部隊」的項目，並以拍片方式處分欠交功課、遲到的學生，在全級集會播放。有曾需入「部隊」的學生稱，被涉事教師以手機拍片，內容是向父母表達謝意，其片段沒有在周會公開播放。學生稱加入「部隊」需於午膳時提早回校溫習、寫書法等，認為涉事教師原意是好，但有時言語或手法上會令同學感難堪。

校方表示，涉事教師昨日告假，校方已向全校同學解釋事件，及了解受罰學生的情緒及意見。

每次入「部隊」為期一月 溫習罰企

中五級陳同學（化名）因欠交功課及遲到，屬「部隊」的長期成員。他說，每次入「部隊」為期約一個月，需於午膳時間提早回校留在課室做事，包括溫習、看片段做相關習作、面向窗罰企，亦試過一齊玩波子棋等。陳同學認為，涉事教師是有心教導，原意是好，但有時言語或手法上「無想過同學會否難堪、或覺得被人羞辱」。他亦覺得入「部隊」要做的事「內容沒什麼意義」，浪費時間。

陳同學去年也曾要拍片，他的片段內容是向父母表達謝意而非道歉，其片段亦沒在周會播放。他說，當時涉事教師用手機拍片，教師後面有白板遮擋在場的「部隊」同學，「望不到，但會聽到聲」；涉事教師曾向陳同學表示，家長日或集會會播相關片段，「但後來不了了知，條片都不知去了哪裏」。

陳同學說對拍片「感覺無咁大」，「有時出來都不知說什麼，他又逼住你說，怕醜一定有」，但亦聽過其他同學感「難做」。陳同學又說，校內部分教師知道有「部隊」，但不知活動細節。

中五生：片段去年拍 感事件被放大

中五級李同學（化名）曾分別因頭髮不合規格及欠交功課需入「部隊」。他說首次入「部隊」後曾被涉事教師以手機拍片，內容需講述自己入「部隊」的原因。另一中五級陳同學說，自己未加入過「部隊」。她去年在周會曾看過同學解釋欠交功課的相關片段，但事前不知周會播放相關片段，覺得「過分了少許，不應如此播放讓全部同學看到」。中五級黃同學則稱，校內是由中四起以同一名教師任級主任至中六，故2017/18學年即中四時已設有「部隊」。他認為，涉事教師原意只希望同學減少欠交功課，拍片已是去年發生，覺得現時「放大了事件」。

涉事教師告假 校方：已向全校解釋

該校副校長溫穎思昨回覆本報查詢稱，涉事教師昨日告病假，校方昨已召開全體教師會議，並向全校各級同學解釋事件，亦呼籲直接受影響的中五級學生表達意見，校方不會秋後算帳。同時，校方和社工亦向曾受罰學生了解情緒及意見。溫穎思說，校方關注報道中指有學生有自殺傾向。她又稱，學校一直以中央方式處理同學欠交功課或遲到，如5次欠交功課記一次缺點，並寫手冊通知家長等，各教師亦會有不同做法。

溫穎思前日向本報證實，今學年有10名中五學生曾拍片，當中有3段在一次全級集會播放，又稱校方一直不知情，認為個別教師處理不恰當，已即時停止做法，要求他銷毁所有片段。她又稱，「品德教育精鋼部隊」是一般留堂，教師會安排學習活動。

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