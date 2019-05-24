劉鑾雄准聘英御狀申覆核

稱23條後最大影響事件

代表劉鑾雄的資深大律師麥高義指出，彭力克曾參與12宗司法覆核案件，當中有9宗代表律政司，形容政府亦經常「按下緊急按鈕（press the panic button）」，尋求彭的協助。而是次覆核涉高院是否有權在立法前裁定草案有否違憲，在法庭未曾就此深入探討的階段，相信聘用彭力克能就此深奧議題為法庭提供寶貴協助。

麥高義指出，修訂草案牽涉一國兩制的根本性和整體性，亦延伸至中國人、香港人和遊客，草案極具爭議，甚至屬2003年《基本法》23條立法以來，對公眾利益構成最大影響的事件；惟草案目前已繞過法案委員會，情况猶如「走捷徑」般，故下月的覆核許可申請或屬草案通過前的最後一次聆訊，各方甚至沒時間提出上訴，望法庭考慮本案的獨特性質，批准彭加入。

指立會有權無視判決

法官潘兆初在庭上詢問，如法庭最終裁定申請人的司法覆核勝訴，立法會該如何看待法庭頒下的判辭。麥高義回應，律政司長才會受判決限制，立法會則可視之為法律意見和陳述，惟同時有權無視相關判決。麥高義強調，是次覆核無意挑戰立法會的權力和阻礙立會的工作。

大律師公會和律政司長一方則提出反對，指彭力克未曾參與本港涉覆核許可性質聆訊，目前代表申請人的4名大律師亦已具足夠經驗和資歷應付。

【案件編號：HCMP487/19】