五弟：冷漠都市種愛的種子

妻：僅與子外遊可令陳放下工作

陳錦康妻子余秀珍與兒子卓然合撰文章，回憶他們在70年代相識於青年中心的民歌組及時事組：「你英俊的外貌和爽朗的個性，對社會服務和勞工權益的堅持及參與，吸引了我注意，在心坎留下深刻的印象。」二人同樣關注勞工權益和熱愛旅遊，興趣把二人牽在一起，攜手同行40載。兒子出世後，3人經常一同旅行，留下不少難忘回憶：「只有在陪伴卓然外遊時，才可以讓你暫時放下工權會手上繁忙的工作，享受天倫之樂。」

其長兄陳錦超亦有撰文，形容花名「大頭康」的三弟陳錦康兒時活潑開朗、性格急躁、牛脾氣。他又憶起和三弟一起游泳、一起玩大富翁、飛行棋、鬥獸棋、波子棋等。陳兄又對陳錦康患病期間，未有機會鼓勵他、與他回味童年愉快時光感到無奈和內疚。他又讚揚陳錦康雖然沒有機會上大學，但不斷在夜校進修，自我增值。

其五弟陳錦洪則以「別矣！康哥」賦詩：「別矣！康哥！你的熱心和關注在冷漠的都市種下了愛的種子，你的行動推動了社會前進，你的身教感染了後來者，你的笑容溫暖了家人朋友的心。」

教誨「少說話多做事行動最實際」

其八弟陳錦燊亦撰文，憶述陳錦康少時帶他到海洋公園、替他找學校、安排工作，以及對他的教誨，包括「少說話、多做事，行動最實際」。八弟寫道︰「要飲幾多杯水，才能補償流出的眼淚？要飲幾多杯酒，才能斷絕對他的思念？」