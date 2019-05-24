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工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」

【明報專訊】為工人爭取勞工權益近四十載的工業傷亡權益會總幹事陳錦康本月初突然因病離世，終年60歲，昨晚在紅磡萬國殯儀館設靈，多名司局長到場致哀。其在澳洲讀書的獨子亦趕回港奔喪。多名生前好友及同事紛紛撰文讚揚「高風亮節」、「俠骨柔腸」。畢生為工人奮鬥未言倦，好友紛言：「陳錦康你太勞累了，安息吧！」

陳錦康家人昨晚為他在紅磡萬國殯儀館設靈，靈堂中央擺放陳的遺照，照片中陳穿淺藍格仔恤衫，露出親切笑容，橫匾上則寫上「主懷安息」。靈堂主要以白色佈置，中央放置其妻子的心形花圈及其子花圈，儀式以基督教形式進行。今早10時大殮儀式，遺體隨後將運往鑽石山火葬場火化。

林鄭陳茂波送花牌

政務司長張建宗、勞福局長羅致光、政制及內地事務局長聶德權、立法會議員梁耀忠和張超雄、立法會前議員兼工業傷亡權益會主席劉千石到場致祭；特首林鄭月娥和財政司長陳茂波等亦有致送花牌。陳錦康生前的同事、勞工界同工，以及幫助過的工業意外傷亡者家屬亦有到場。

現場向出席儀式者派發《永遠懷念陳錦康》紀念特刊，其家人、好友及勞工界同工紛紛撰文悼念。工權會司庫梁寶霖撰文稱，陳生前工作忘我，凡事親力親為，並引述一名工會前輩，形容他是「工運老黃牛」，只問耕耘，不問收穫。前黃大仙區議員徐百弟讚揚「既是指揮大戰的統帥，也是衝鋒陷陣的馬前卒」。

同工：跟進遺屬十數載 如專業社工

資深勞工組織者郭凱儀亦撰文，指陳雖不是專業社工，但她任教大學社工系時會派學生到工權會實習。她引述一件往事，一名遺孤告訴陳錦康：「爸爸死了，今年沒有人帶我去睇聖誕燈飾。」陳二話不說安排一輛旅遊巴，載所有遺屬孩子看燈飾。他跟進的個案可長達十多年，「這些社工還能說陳錦康不專業嗎？」

自稱認識「康仔」20多年的張建宗撰文讚揚他待人以誠，為勞工界建樹良多。陳在1997年成立了亞洲工傷者網絡，遠在重慶、台灣及日本等工會亦有撰文悼念他。

陳錦康1959年香港出生，八兄弟姊妹中排第三，並在港就讀小學、中學及珠海書院，並先後在理工學院及中大修讀職安健相關課程，1996年成為註冊安全主任。陳先後從事紡織、製衣及印刷業，其後於1981年加入香港基督教工業委員會，3年後加入該會轄下工權會任總幹事，主要為工業意外傷者及死者家屬爭取賠償，一做便36年。陳已婚育有一子。

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