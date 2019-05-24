工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」

陳錦康家人昨晚為他在紅磡萬國殯儀館設靈，靈堂中央擺放陳的遺照，照片中陳穿淺藍格仔恤衫，露出親切笑容，橫匾上則寫上「主懷安息」。靈堂主要以白色佈置，中央放置其妻子的心形花圈及其子花圈，儀式以基督教形式進行。今早10時大殮儀式，遺體隨後將運往鑽石山火葬場火化。

林鄭陳茂波送花牌

政務司長張建宗、勞福局長羅致光、政制及內地事務局長聶德權、立法會議員梁耀忠和張超雄、立法會前議員兼工業傷亡權益會主席劉千石到場致祭；特首林鄭月娥和財政司長陳茂波等亦有致送花牌。陳錦康生前的同事、勞工界同工，以及幫助過的工業意外傷亡者家屬亦有到場。

現場向出席儀式者派發《永遠懷念陳錦康》紀念特刊，其家人、好友及勞工界同工紛紛撰文悼念。工權會司庫梁寶霖撰文稱，陳生前工作忘我，凡事親力親為，並引述一名工會前輩，形容他是「工運老黃牛」，只問耕耘，不問收穫。前黃大仙區議員徐百弟讚揚「既是指揮大戰的統帥，也是衝鋒陷陣的馬前卒」。

同工：跟進遺屬十數載 如專業社工

資深勞工組織者郭凱儀亦撰文，指陳雖不是專業社工，但她任教大學社工系時會派學生到工權會實習。她引述一件往事，一名遺孤告訴陳錦康：「爸爸死了，今年沒有人帶我去睇聖誕燈飾。」陳二話不說安排一輛旅遊巴，載所有遺屬孩子看燈飾。他跟進的個案可長達十多年，「這些社工還能說陳錦康不專業嗎？」

自稱認識「康仔」20多年的張建宗撰文讚揚他待人以誠，為勞工界建樹良多。陳在1997年成立了亞洲工傷者網絡，遠在重慶、台灣及日本等工會亦有撰文悼念他。

陳錦康1959年香港出生，八兄弟姊妹中排第三，並在港就讀小學、中學及珠海書院，並先後在理工學院及中大修讀職安健相關課程，1996年成為註冊安全主任。陳先後從事紡織、製衣及印刷業，其後於1981年加入香港基督教工業委員會，3年後加入該會轄下工權會任總幹事，主要為工業意外傷者及死者家屬爭取賠償，一做便36年。陳已婚育有一子。