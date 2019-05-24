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覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來

【明報專訊】4名港人2016年7月在菲律賓被控在漁船上製毒及藏毒，當地法院去年底裁定4人藏毒罪成立，判處終身監禁。控辯雙方事後申請覆檢，當地法院經覆檢後決定維持原判。4人昨日決定申請上訴。跟進事件的立法會議員涂謹申表示，預料上訴時間將較覆檢更長，呼籲特首及中央政府繼續關注案件。

家屬：不敢樂觀 1月後禁探監

其中一名家屬、盧榮輝胞姊盧樹好向本報記者表示，目前除等候上訴外，「根本沒有什麼可以做到」，稱對菲國司法制度沒信心，「就算去到上訴，都不敢樂觀會有好結果」。她重申4人無辜，但1月後菲方未再准許家屬探監，家屬只能從入境處人員了解4人情况，現時4人囚禁在高設防監獄，每日受36、37℃高溫煎熬，環境惡劣，代表律師亦形容4人情緒低落，「非常不開心，又聽唔到屋企人把聲……好像被人遺忘，被軟禁在菲律賓」。她懇求特首及中央政府介入事件，令4人有一線生機。

保安局回覆，入境處會繼續與4人家屬、外交部駐港特派員公署及中國駐菲律賓大使館保持聯繫，請大使館繼續向他們提供所需協助；如4人提出上訴，會透過公署及大使館跟進個案，確保他們獲得公平審訊。

4名港人梁樹福、盧榮輝、郭錦華及陳國棟，2016年7月受僱前往菲律賓駕駛漁船返大陸，但4人稱在蘇碧灣剛上漁船，就被截查，菲警稱在梁樹福背包搜出毒品，並檢獲一台懷疑製毒機器，以涉嫌製毒及藏毒罪拘控4人。案件經歷兩年審訊，當地法院去年12月裁定4人藏毒罪成立，但製毒罪不成立，判處終身監禁及罰款500萬披索（約74萬港元）。

控辯雙方事後申請覆檢案件，當地法院本月10日通知4人菲律賓代表律師，覆檢後決定維持原判。法官在覆檢裁決表示，控方只能提出在漁船找到一個氫化器、不足500克製成的冰毒等，根本見不到4人在漁船製毒，不足以證明毒品是由4人製造，維持製毒罪不成立。

至於藏毒罪，法官駁回辯方提出的11項覆檢理由，認為控方只需證明被告藏有違法毒品，毋須證明毒品由哪裏來，而相關證人可信性亦由法庭裁定，因此維持原判。4人昨日決定入稟，向上一級法院申請上訴。

眾籌律師費 欠140萬

涂謹申認為，法庭應考慮4人當時一上漁船已被菲警控制，根本沒機會拿出背包內東西，而背包在執法人員首次搜查時，亦沒發現毒品；之後背包再被執法人員聲稱找到毒品時，已不屬4人管有。他重申4人會繼續據理力爭，預料連同上訴，律師費需200萬元，4人家屬早前發起眾籌，惟至今籌得60多萬元，仍需140萬元。

相關字詞﹕涂謹申 上訴 港人菲律賓藏毒案 菲律賓

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