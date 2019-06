【明報專訊】經濟發展及勞工局一封信,令「賭王」何鴻燊對謝天賜大發雷霆;當年草擬該信件的控方證人、時任經濟發展及勞工局助理秘書長的謝綺雯昨確認,該信內有兩段寫到局方對港聯航空「失望」(disappointed),及指摘對方沒有把營運計劃知會政府是「無禮」(did not have the courtesy),與局方標準信件語調不同,並推論是由馮永業修改。