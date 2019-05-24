港聞

港聞一

下一篇 上一篇

曾拒陳低價收購 股權最終賣三太

【明報專訊】港聯直升機（Heli Express）創立後，何鴻燊外甥謝天賜曾持有36.75%股權。直至何鴻燊叫他「唔好再掂」直升機業務，謝天賜昨供稱，他一度打算保護自己利益，把股權「賣番畀何生」，務求獲得公道價錢。惟陳婉玉以不合理的367.5萬元求購該批股份，謝認為港聯直升機資產逾億，便找何鴻燊理論，何聽罷說：「你唔好賣，阿玉（即陳婉玉）話要買咋嘛。」謝當時沒有出售股份，直至2006年7月，才將直升機公司股份轉讓予陳婉玉的胞姊、賭王三太陳婉珍。

直升機坪擴建投標

賭王着讓路陳

謝轉讓股份翌月，政府就港澳碼頭直升機坪擴建計劃招標，謝聲稱該計劃是「我嘅計劃，我嘅baby，我有我自己團隊」，更另組直升機公司投標，相反陳連招標都不知道。因「唔希望我嘅idea輸畀第二間公司」，謝天賜遂與何鴻燊見面，並得到何口頭上同意支持投標。

惟何鴻燊之後叫謝天賜停止投標並交出所有技術人員，讓陳婉玉投標。謝想了一晚，向信德集團遞交辭職信，但何鴻燊當時向他說「錢唔係問題，你要幾多？」謝說出了一個「幾大的數」，最後妥協交出技術人員，幫助何鴻燊旗下公司投標。

免費交六成持股予海航

另一方面，由於港聯航空（HK Express）當時虧蝕連連，何鴻燊為止蝕希望海南航空入股。經歷數個月中港兩地洽談，海航從謝天賜擁有的36.75%股權中，免費獲得其中60%。謝天賜在港聯航空僅剩14.7%股份，雖然他保留行政總裁職位，但管理實務已由海南航空接手，他已是「名存實亡」。2008年謝將僅餘港聯航空股份售予海南航空，「嗰陣真係有錢收喇」。

相關字詞﹕馮永業 公職人員接受利益 公職人員行為失當 陳婉玉 何鴻燊 港聯航空

上 / 下一篇新聞

賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
惹怒賭王信件 助秘料馮曾修改
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
覆檢維持囚終身 押菲4人上訴 官：藏毒毋須證毒從何來
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
工權會陳錦康設靈 張建宗羅致光致哀 同工讚俠骨柔腸「工運老黃牛」
韓組織提早頒獎送別致意
韓組織提早頒獎送別致意
五弟：冷漠都市種愛的種子
五弟：冷漠都市種愛的種子
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
劉鑾雄准聘英御狀申覆核
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
裘錦秋罰拍片學生：原意好 手法難堪 「品德部隊」午膳需早回校 「無甚意義」
科學館森林展 與「猩猩」互動
科學館森林展 與「猩猩」互動
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
新居屋首日派表3.3萬份 何文田冠德苑可望海 火炭旭禾苑「三尖八角」
五角無窗儲物室 建築測量師：好難救
五角無窗儲物室 建築測量師：好難救
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
少女情緒不穩送院 溜走墮海獲救命危
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
智障婦挖姊眼球案將傳3證人
青山醫院接恐嚇電話
青山醫院接恐嚇電話
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
三四十歲加熱煙民飈升 港大調查 六成受訪者撐全禁
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
英研究：轉電子煙未戒甩 三成變雙重煙民
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
鼠患黑點閉路電視 陳肇始稱加裝逾倍
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
演藝界昔一呼百應今多噤聲 黃仁逵：人家搵食 我不強求
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
莊梅岩編《5月35日》 不怕後果：自由氛圍靠大家共同建立
周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食
周禮茂《自由花》勉勵有心人：傳承信念 年月不會蠶食
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
六四衝擊創作人 演藝作品多影射
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
12小時民主歌聲 200藝人撐學運
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
三十年前今日 中共高層開始異動 萬里宣布提前回國
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
理大研「布電池」 輕薄任摺揉
職方確認薪趨調查結果
職方確認薪趨調查結果
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍
陸拾之喜 圓滿結束
陸拾之喜 圓滿結束
尊子漫畫
尊子漫畫
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
鄺俊宇搞聯署 葛珮帆搵署長 議員救避雨狗 漁署允安排領養
劉江華訪日看「任何聯婚」
劉江華訪日看「任何聯婚」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
港大醫學院fb：學歷不認可 孫中山「有限度執業」
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
前粉嶺裁判法院上堂 首屆模擬法庭夏令營接受報名
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」
西九M+展覽：多國女藝術家 西九同探「境」