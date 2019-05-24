曾拒陳低價收購 股權最終賣三太

直升機坪擴建投標

賭王着讓路陳

謝轉讓股份翌月，政府就港澳碼頭直升機坪擴建計劃招標，謝聲稱該計劃是「我嘅計劃，我嘅baby，我有我自己團隊」，更另組直升機公司投標，相反陳連招標都不知道。因「唔希望我嘅idea輸畀第二間公司」，謝天賜遂與何鴻燊見面，並得到何口頭上同意支持投標。

惟何鴻燊之後叫謝天賜停止投標並交出所有技術人員，讓陳婉玉投標。謝想了一晚，向信德集團遞交辭職信，但何鴻燊當時向他說「錢唔係問題，你要幾多？」謝說出了一個「幾大的數」，最後妥協交出技術人員，幫助何鴻燊旗下公司投標。

免費交六成持股予海航

另一方面，由於港聯航空（HK Express）當時虧蝕連連，何鴻燊為止蝕希望海南航空入股。經歷數個月中港兩地洽談，海航從謝天賜擁有的36.75%股權中，免費獲得其中60%。謝天賜在港聯航空僅剩14.7%股份，雖然他保留行政總裁職位，但管理實務已由海南航空接手，他已是「名存實亡」。2008年謝將僅餘港聯航空股份售予海南航空，「嗰陣真係有錢收喇」。