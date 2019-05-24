賭王外甥：陳婉玉學是非上位 稱馮永業「斥責信」被轉交何鴻燊 失直升機業務

控方案情指稱，陳婉玉成為港聯直升機（Heli Express）行政總裁；最終謝天賜將港聯航空股份賣給海南航空，港聯直升機公司股份賣給賭王三太、陳婉玉的胞姊陳婉珍（見另稿）。

案件昨於區域法院第4天審訊。首被告馮永業（55歲）各控一項公職人員接受利益及公職人員行為失當罪名，次被告陳婉玉（62歲）被控一項向公職人員提供利益罪。

介紹馮陳相識 稱兩人私下食飯打網球

控方證人謝天賜出庭作供，稱陳婉玉1980年代加入信德集團擔任會計工作，「佢一入去就跟我」。謝憶述，2003年馮永業擔任經濟發展及勞工局副秘書長，他與馮曾一同打網球及午膳，亦將下屬陳婉玉介紹予馮永業相識。當時陳剛與丈夫分居，據謝所知，馮、陳私下「有吃午飯，打網球」。

稱陳指示發感謝信予馮

謝天賜於2004年「放手」，將直升機業務交陳婉玉打理，但「佢（陳婉玉）唔想喺我影子下，唔想喺我jurisdiction（管治）內，要證明佢係獨立」，兩人關係轉差，在一些直升機業務的決策上，陳甚至不會跟謝透露。但謝當時致力發展定翼機業務，獲經勞局批發4個內地城市航權。謝供稱，雖然陳在申請定翼機航權的事宜上「完全無參與」，卻指示他撰寫感謝信表揚馮。

要求西九直升機場減租遭馮斥

2005年12月，謝如常與馮開會，謝要求西九龍直升機停機場減租，馮拒絕更斥責他：「Don't cry over spilled milk （不要為自己做的事後悔） 」。馮更以港聯航空杭州航線載客量低，責斥謝「你哋commit（承諾）咗要做就要做」，更聲言「你個business partner（生意伙伴）都好擔心」。謝稱對馮責備愕然，疑問「點解馮永業會變咗另一個人」。

之後的2005年大除夕，馮永業向謝寄出一封責備信，陳把信件副本轉交何鴻燊，何隨即致電謝，責斥他「激嬲咗政府」，「做得好曳」，說：「直升機畀阿玉（陳婉玉）做啦，你唔好再掂。」謝形容事後感到「好puzzled」（迷惘），並稱陳婉玉「用𠵱封信學是非、去上位，咁我仲同佢拗乜？」謝又稱，「何生只係驚公司流血不止」，又說「如果何生收唔到封信，我會同政府對質」。審訊今續。

【案件編號：DCCC761/2018】

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