馬時亨最後AGM：港鐵去年付政府百億

喺小股東問答期間，有相信係買咗港鐵物業嘅小股東，喺表決推選歐陽伯權出任董事局成員之前，問歐陽伯權會唔會為業主解決單位漏水等問題，「你幫小業主伸冤我就選你，你唔幫就唔選你」。馬時亨即刻話，個問題同推選有關，問歐陽伯權回唔回應。就喺咁嘅情况下，歐陽伯權首次同港鐵小股東對答：「我哋會同管理層分析呢個情况，會畀個答案你，多謝你。」

另外，多名小股東提到港鐵畀長者嘅優惠不足，認為應該豁免埋兩蚊，馬時亨又隨即將個波交畀金澤培，話請金總裁答呢個問題。金澤培回應話，長者同學生係港鐵提供嘅優惠當中最偏重嘅階層，但無直接回應會唔會豁免長者兩蚊車費。

馬時亨又提到，自己擔任港鐵主席3年半期間，港鐵股價跑贏大市，就算過去一年港鐵遇到唔少風雨，業績表現仍然理想。近年港鐵經常被批評賺到盡、唔理社會責任，馬時亨就話，港鐵每年會直接或間接向政府支付好可觀嘅費用，例如喺2018年，港鐵向政府支付51億元股息，向九鐵支付31億元定額及非定額款項，向稅局支付19億元利得稅，夾埋畀咗差唔多100億政府，而政府所持有嘅港鐵股票市值超過2200億元，呢啲全部都屬於市民嘅財富咁話。