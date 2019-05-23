德國收留黃台仰 吳秋北諷新八國聯軍形成

羅健熙：背景係晚清 昏君亡國

民主黨副主席羅健熙喺fb上隔空回應，提醒吳秋北「八國聯軍」嘅背景係「晚清、昏君、改革失敗、義和團、戰敗、亡國」。

陸頌雄叫德領館

開個窗口畀違法分子申庇護

吳秋北批評德國包庇「旺角暴亂首犯」，佢話今日中國已經唔係滿清中國，「再不可欺」，「只搞些低智小動作，再多八強盜國聯軍又如何！」佢仲落咗好多個標註如「#外國勢力低智小動作 #八強盜國聯軍 #外國勢力」，上載咗3張旺角大衝突有黃台仰在內嘅相。

吳秋北發帖，好多支持者留言讚好，工聯會立法會議員陸頌雄就喺會長個post下面留言，提出「另類建議」，叫德國駐港領事館特設窗口處理違法滋事分子申請庇護，又話「好走不送，香港會更好」。

民主黨羅健熙亦出post揶揄八國聯軍論，有網友留言問，如果真係有八國聯軍攻打中共，「唔知呢班保皇黨會唔會精忠報黨，為黨捐軀呢？」羅健熙就回應話，「肯定佢哋第一時間走佬」。