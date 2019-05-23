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涉竂屋槌殺水電工 被告報警稱遭襲擊

【明報專訊】沙田禾寮坑村於前年疑發生命案，66歲水電工人前年報警聲稱在家被襲，惟警方到場後發現一名63歲男子倒臥在血泊中，更發現有染血的槌子，男子送院期間死亡，水電工人其後被控一項謀殺罪。案件昨在高等法院開審。

被告韓勤疇（現年68歲）否認於前年3月17日，在沙田禾寮坑路禾寮坑村一寮屋內，謀殺男子黃金帶（終年63歲）。控方開案陳辭指出，被告和事主均住在禾寮坑村，事主與妻子和兒子同住，被告則與妻子同住，兩人均負責維修村內食水和供電系統。

控方指出，事主案發當日早上曾外出工作，並於下午2時半告知同事，自己將前往一寮屋做水管工程，惟同事至當晚6時仍未能找到事主。

與此同時，被告於下午5時49分報警，稱自己在家被人襲擊受傷。被告在警方和救護員到場後指出，襲擊他的人仍在屋內。惟警方進屋後發現，屋內的牆壁和地板均佈滿大量血漬，更在最裏面的房間內，發現事主倒臥在血泊中，附近有一柄染血槌子。事主在晚上6時半送往威爾斯親王醫院途中證實死亡。驗屍結果顯示，死者身上有多處由鈍物襲擊而成的傷勢，其頭骨和腳有骨折。

控方指被告說法不可靠

警方其後以傷人罪拘捕被告，並於3月18至19日與被告進行4次錄影會面。控方指被告當時作出多於一個版本的說法，惟證據顯示被告的說法均不可靠。控方又指案發現場的化驗結果顯示，死者生前在屋內多個位置被襲，亦找到屬被告的鞋印，被告當日的衣物亦驗出屬死者的血漬，形容被告當日在案發現場與事主有近距離接觸。聆訊今續。【案件編號：HCCC 233/18】

相關字詞﹕高等法院 維修水電 謀殺

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