涉非法獲試卷資料 現代導師撤不誠實取用電腦罪

續控串謀代理人接受利益罪

任職英文導師的首被告劉冠華（43歲）及報稱學生的次被告黃子軒（19歲），共同被控一項串謀代理人接受利益罪。黃子軒是現代教育前學生，曾修讀劉冠華的英文補習班課程。翻查現代教育網頁，劉冠華現時仍有授課。

辯方申請押後答辯，其間與律政司商討以其他方式處理，以及進一步索取文件，包括銀行誓章、WhatsApp內容等，獲裁判官批准，兩人繼續保釋。

兩人被控在2017年4月17日至5月13日期間，一同串謀使黃子軒無合法權限或合理辯解下收取劉冠華的1000元，作為黃子軒向劉冠華披露前年DSE英文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料的誘因或報酬。

至於兩人原本各被控一項不誠實取用電腦罪，指他們分別於前年4月21日，使用各自的智能電話，令劉冠華不誠實地獲益，現獲撤回控罪。

【案件編號：WKCC3328/18】