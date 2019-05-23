涉非法獲試卷資料 現代導師撤不誠實取用電腦罪

【明報專訊】現代教育英文科導師劉冠華（Kris Lau）涉於2017年香港中學文憑考試（DSE）期間，向當時出任考評局評卷助理的前學生支付1000元報酬，以獲得英文科聆聽試卷的機密資料，案件昨在西九龍裁判法院再提堂。因應終審法院判辭，控方撤回兩人原本各被控的不誠實取用電腦罪，繼續控告兩人一項串謀代理人接受利益罪。裁判官批准申請，押後案件至7月3日再訊。
續控串謀代理人接受利益罪
任職英文導師的首被告劉冠華（43歲）及報稱學生的次被告黃子軒（19歲），共同被控一項串謀代理人接受利益罪。黃子軒是現代教育前學生，曾修讀劉冠華的英文補習班課程。翻查現代教育網頁，劉冠華現時仍有授課。
辯方申請押後答辯，其間與律政司商討以其他方式處理，以及進一步索取文件，包括銀行誓章、WhatsApp內容等，獲裁判官批准，兩人繼續保釋。
兩人被控在2017年4月17日至5月13日期間，一同串謀使黃子軒無合法權限或合理辯解下收取劉冠華的1000元，作為黃子軒向劉冠華披露前年DSE英文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料的誘因或報酬。
至於兩人原本各被控一項不誠實取用電腦罪，指他們分別於前年4月21日，使用各自的智能電話，令劉冠華不誠實地獲益，現獲撤回控罪。