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九龍公園先闢地下城 1/4範圍封閉施工3年

【明報專訊】政府研究開發市區的地下空間，建議優先發展九龍公園，創造約2.3萬平方米的室內公共空間、社區設施及行人通道，部分地面道路如海防道的平均行人空間會增加近九成，但代價是約四分之一公園範圍需要封閉至少3到4年施工，若分期發展，受影響時間更會長達6至7年。

土木工程拓展署於2016年11月至翌年2月作首輪公眾諮詢，探討尖沙嘴西、銅鑼灣及跑馬地、金鐘及灣仔發展地下空間的潛力。

政府收集市民意見，擬定概念方案，昨展開第二階段公眾參與活動，為期3個月。諮詢文件解釋，由於九龍公園的地下空間發展方案具備紓緩該區迫切需求，例如擠迫的行人環境及提供額外空間，當局參考了日本的「綠洲21」及法國的「巴黎大堂」兩個例子，認為與九龍公園的地理背景及發展性質類似，故建議優先發展九龍公園地下空間。

增17%面積 樹木徑荷花池將消失

為了減少對使用量較高的公園設施造成影響，政府建議發展範圍只佔公園面積約四分之一，主要接近海防道範圍，多個花園、樹木研習徑、荷花池等均會消失；游泳池、中國花園、古樹名木及鳥湖等不受影響。

諮詢文件指出，九龍公園的地下空間方案可以創造9000平方米的社區設施及室內公共空間，以及1.4萬平方米的室內行人通道，兩者加起來的面積約等於公園面積約17%。用途分佈方面，地下空間約四成是社區設施、行人通道及公共空間；泊車設施佔三成；餘下三成是零售及餐飲設施。

文件又指出，九龍公園方案可改善地下連接，現時由金巴利道步行至廣東道，經海防道需步行約850米；發展地下空間後，經隧道只需步行約500米。至於海防道的平均行人空間，則會由現時每人約1.8米，增至發展地下空間後的3.4米，增幅近九成。

為了減低對公園影響，政府建議採用「由上而下」的建築技術，即開挖地面後，首先建造地下空間結構的地基，然後建造頂部結構，回填地面，可以盡快恢復公園活動，同時在地底繼續進行挖掘工程。文件指出，若工程同期開展，公園受影響範圍較大，封閉時間為3至4年；如分期發展，公園同期受影響面積雖然減少，但整體公園受影響時間長達6至7年。

維園修頓暫不考慮發展地下空間

至於維園，政府表示研究與周圍項目的協同效應，建議暫不推行地下空間發展；至於修頓遊樂場，政府指用量非常高，亦了解公眾關注工程期間需關閉遊樂場，故暫不發展地下空間。

相關字詞﹕土木工程拓展署 九龍公園 地下空間發展

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