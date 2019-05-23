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假招聘黨百元酬金騙新手機 女子投資「高回報化妝品」被騙90萬

【明報專訊】警方今年首4個月錄得50宗求職騙案，較去年同期48宗微升。其中警方於年初首發現，有騙徒以百元酬金誘使求職者到電訊商購買手機及相關電話服務合約，騙徒取去新手機後便與求職者失去聯絡，涉及損失34.5萬元，警方已拘捕一對涉案男女。

求職騙案拘兩男女 宗數首4月微升

警方發現求職騙案新手法，有人於社交平台張貼招聘廣告，以百元酬金誘使求職者到電訊公司購買新手提電話及電話服務計劃，並聲稱有辦法可以取消相關服務而不用付款，騙徒取去新手提電話後便與求職者失去聯絡。今年首3月警方接到7宗相關報案，涉及8名受害人；經調查後於3月下旬拘捕一名39歲本地男子及一名37歲本地女子。

警方昨日公布求職騙案數字，今年首4個月共接獲50宗舉報，涉及54名受害人，損失金額達408萬元；當中23宗個案涉及保證金及行政費，涉案金額達152萬元，較去年急升4倍。

當中最大金額一宗案件，為一名26歲女子被騙作高回報化妝品投資，騙徒聲稱因工作時接觸的化妝品價格昂貴，遂着事主繳款90.8萬元按金，事主按指示匯款後，騙徒便失去蹤影 。

商業罪案調查科高級督察許仲恒表示，舉報中有九成個案從社交平台接觸招聘廣告，受害人多為社會及求職經驗淺的人。

勞工處高級勞工事務主任楊子傑補充，該些求職廣告有三大共通點，均稱毋須特別技能、報酬高及可掙快錢，如求職者入世未深或不了解市場運作，易被騙徒的花言巧語所騙。

商業罪案調查科總督察陸振中說，警方就求職騙案展開執法行動，去年已搗破14個詐騙集團、66人落網，未來將加強宣傳及教育，提高求職者提防意識。

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