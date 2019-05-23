假招聘黨百元酬金騙新手機 女子投資「高回報化妝品」被騙90萬

求職騙案拘兩男女 宗數首4月微升

警方發現求職騙案新手法，有人於社交平台張貼招聘廣告，以百元酬金誘使求職者到電訊公司購買新手提電話及電話服務計劃，並聲稱有辦法可以取消相關服務而不用付款，騙徒取去新手提電話後便與求職者失去聯絡。今年首3月警方接到7宗相關報案，涉及8名受害人；經調查後於3月下旬拘捕一名39歲本地男子及一名37歲本地女子。

警方昨日公布求職騙案數字，今年首4個月共接獲50宗舉報，涉及54名受害人，損失金額達408萬元；當中23宗個案涉及保證金及行政費，涉案金額達152萬元，較去年急升4倍。

當中最大金額一宗案件，為一名26歲女子被騙作高回報化妝品投資，騙徒聲稱因工作時接觸的化妝品價格昂貴，遂着事主繳款90.8萬元按金，事主按指示匯款後，騙徒便失去蹤影 。

商業罪案調查科高級督察許仲恒表示，舉報中有九成個案從社交平台接觸招聘廣告，受害人多為社會及求職經驗淺的人。

勞工處高級勞工事務主任楊子傑補充，該些求職廣告有三大共通點，均稱毋須特別技能、報酬高及可掙快錢，如求職者入世未深或不了解市場運作，易被騙徒的花言巧語所騙。

商業罪案調查科總督察陸振中說，警方就求職騙案展開執法行動，去年已搗破14個詐騙集團、66人落網，未來將加強宣傳及教育，提高求職者提防意識。