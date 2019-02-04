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當年《星島晚報》記者 流彈身邊飛過 見醫院數百屍體 梁慧珉：不懂害怕 只覺悲憤要報道

【明報專訊】1989年，梁慧珉是《星島晚報》記者，在京幾乎目睹八九民運的一切。親眼看見流彈在旁飛過，到醫院看到一具具的屍體，她說當時不懂害怕，只感悲憤，想報道事件。

當年通宵採訪 「不捨得睡　不懂得累」

那年梁慧珉入行只有兩年，因所屬報館每天早上11時截稿，她多是通宵或清晨採訪，再用傳真機將稿件傳回香港，亦會用錄音機記下情况作見證，「當時這麼大的民主運動，不捨得睡，亦不懂得累」。

民運早期，各傳媒機構派出如梁慧珉般年資較淺的記者到北京採訪，梁一直不相信會開槍。後來當局宣布戒嚴，外國傳媒增派不少戰地記者到北京採訪，並預計會有血腥鎮壓。當時一名法新社記者眼看梁慧珉什麼保護裝備都沒有，提醒她要帶備面罩、凡士林等用品，但她那時沒多加理會。如今她只感當時無知，不懂軍事，亦不懂保護自己。

6月3日晚上至4日凌晨，梁慧珉從北京飯店走到復興門外大街、軍事博物館附近，見到坦克及流彈，到協和醫院，看到數百具屍體，不禁流下眼淚，過程中未有遇到公安阻止採訪。後來報館下令在京的記者必須回港，梁慧珉雖不願意，但只可遵從，6月5日由飯店坐車到機場及上機，亦沒人查問或阻撓。當時人人都想離開北京，梁慧珉覺得，也許執法人員不知她是記者，又或他們當時有點抑制情緒、有同理心。

30年過去，梁慧珉覺得當時中央未有足夠經驗，亦不夠熟悉、不知如何有效應對境外傳媒，但隨科技進步，電子監控等出現，若涉及維權新聞，記者的採訪自由度定會受限。

相關字詞﹕六四30年

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