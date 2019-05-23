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當年香港電台記者 邀學生錄廣場日記 失聯30年 馬文敬遺憾 盼補完故事

【明報專訊】1989年6月4日，馬文敬（小圖）在港一覺醒來，得知北京已清場。他整個人頓時呆滯，想起一星期前，自己在天安門廣場接觸過的學生，「我認識的學生，他的命運是怎樣？」當年一名學生曾受馬文敬邀請，每天記下在廣場的生活，並錄音讓他傳回公司報道。六四發生後，為免令這學生有麻煩，30年來，馬文敬都沒與他聯絡，至今不知對方是生是死。

當年任職香港電台記者的馬文敬，1989年5月24日至31日被派到北京採訪學運。首次在戒嚴令下工作，他自覺緊張，每天留在廣場報道最新情况，眼見數以萬計學生不顧前途，挺身而出，他既感動又佩服。當時一名懂說廣東話、在京留學的大學生接受馬文敬邀請，每天寫下在廣場的一點一滴和感受，再錄音交給馬文敬傳回公司向市民播放。

當年數名港台記者輪流到京採訪，馬文敬31日回港後，以為稍休後可再赴京，沒想過六四這天中斷一切，「我很想去找他（上述學生），但我即時想到，當時找他可能會有問題。特別是將他的身分曝光後會否秋後算帳，或令他家人不方便」。事隔數年，馬文敬得知這學生的住址，仍不想打擾他，「到現時30年，官方沒有說法，會否引起不好的影響」。這「北京學生手記」不完整，對馬文敬是遺憾，他希望有一天，事件得到中央政府正視後，有機會填補這未完的故事。

相關字詞﹕馬文敬 六四30周年 六四30年

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