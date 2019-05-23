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李立峯：一直少提少講 建制網媒出擊 主動否定六四

【明報專訊】新聞媒體在八九民運中扮演重要角色，因着媒體的報道、電視畫面及新聞圖片，把中港緊連一起。事隔30年，六四還未封塵、被遺忘，也因傳媒工作者鍥而不捨發掘新資訊，堅持把事實告知大眾。可是，近年媒體採訪面對的挑戰愈來愈多，學者研究更發現，親建制媒體近年主動發動網絡攻勢，製造否定六四的輿論。

明報記者 邱榕瀅 陳嘉詠 李以莊

30年來，六四事件每年都是大部分傳媒的焦點，晚會人數、各方爭拗，最終都化成一張張燭光照片。中文大學新聞與傳播學院院長李立峯過去10年，研究六四作為集體回憶，他提到其中一個面向，是親建制媒體手法轉變，由過往「少提少錯」，到近年網媒主動出擊，諷刺支聯會以至六四悼念，製造「六四可以爭拗」的「事實」。

「講少錯少」親中報章6年8篇六四報道

李立峯在研究中整理本土派網媒，以及親建制網媒「香港G報」、「幫港出聲」及「港人講地」的帖文，將之分類為諷刺支聯會「掠水」、錯誤論述六四事實，以至批評泛民等主題，結果發現親建制網媒近年在批評支聯會等議題上，變得更加主動（proactive）。「研究由人手搜索多個專頁提到『六四』的帖文，『香港G報』、『幫港出聲』分別分析91則帖文，『港人講地』則分析114則帖文。分析看到親建制網媒總計有18.6%是諷刺集會『掠水』，其中一網媒，有35.2%帖文被歸類至此主題；至於表達對泛民主派不滿的帖文，親建制網媒合共有多達41.9%。」

反觀傳統媒體，其研究曾搜索2013至18年間、每年6月4日至5日的《文匯報》和《大公報》，合共只得8篇報道提及六四。他指出，不論建制派、親中媒體向來對六四均是「講少錯少」，以不提、不講為主。

李立峯分析，親中報章終究為正規媒體，會有所顧忌、被批評的成本較高，但親建制網媒卻身分模糊，網絡世界發言成本亦低，「在社交媒體，公共、私人空間領域模糊……過往即使敢想，亦不會敢講」。

李立峯分析，親建制網媒主動出擊，效果是製造「可以爭拗」的客觀事實。他以過往多年港大民調為例，支持、反對平反六四者，一般分別為四成多及兩成多，但主流傳媒過往較少呈現反對聲音，「建制網媒令現象變成並非共識，（帶出）有市民認為『中國無問題、學生有問題』的觀念」。

李：網媒取巧斷章取義

近年充斥假新聞，李立峯說，親建制網媒對六四事件有更多諷刺和批評，典型的假新聞則較少見，反之卻是取巧地選取事實、斷章取義，例如「天安門無死人」，的確有調查指死傷者最多為長安街、木樨地，這句話縱未必完全揑造，卻是取巧得很，「你不如說人民英雄紀念碑前3碼範圍無死人」。

六四晚會成香港自由指標

李立峯過去10年研究六四，他指出，六四作為集體回憶並非必然，像內地多年來禁提六四，近年卻曾有內容突破封鎖，是否審查「太成功」，連審查者都不知悉何謂「六四」？然而，香港人縱面對國家壓力，30年來卻仍堅持舉辦燭光晚會。他分析，六四作為集體回憶有三大因素，回首1990年代初，晚會出席人數最少，面對回歸，社會普遍不安，甚至想像回歸一刻，支聯會便會馬上被取締，「像黃子華在1999年的棟篤笑就說，九七過了兩年，但司徒華還未被捕，那是九七前的想像」。李立峯說，在此情况下，燭光晚會、堅持悼念，都成為了道德勇氣的象徵。

其二，李立峯認為，回歸過後可否繼續舉辦六四晚會，亦成了衡量香港言論自由的指標，「還有幾多年香港會變成中國？有什麼指標顯示香港與內地無異？是否仍有六四（晚會），就是差異」。

第三，六四事件至今30年，李立峯指出，今時今日紀念六四已不止於紀念事件本身，更包括了港人30年來的堅持，「愈紀念，愈有價值」。

相關字詞﹕六四30周年 六四30年 支聯會 薪火相傳 年輕人 鄒幸彤

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