律政司推新版《司法覆核概論》 首公開參閱

鄭若驊：近年覆核迅速發展

律政司發言人解釋，除了期望為政府人員提供參考作用，亦欲加深市民對司法覆核作為香港法律制度重要一環的認識。

《司法覆核概論》由2010年第一次出版，今次是第三版。律政司長鄭若驊在前言指出，今版主要目的是協助負責作影響公眾決策的政府人員了解司法覆核的基礎概念，並因應近年司法覆核法律的迅速發展而更新，加入了「可否提出司法覆核」新章節及程序流程表。

《概論》記錄了2008至2017年的申請司法覆核許可數字，2015年前申請數目大致不足200宗，2015至2017年數目大增，分別為259、228及1146宗，其中2017年有1006宗涉及免遣返保護聲請，不過該3年獲批許可數目分別為67、26和16宗。對於涉及政府案件的司法覆核，近3年即2016、2017及2018年政府獲勝的比例分別為88%、85%及93%。

此概論共有10章節，除詳解司法覆核性質、所爭議項目外，亦有引用涉居港權的吳嘉玲案和劉廣勇案，以及游蕙禎和梁頌恆被褫奪立法會議員資格的司法覆核案例，講述人大釋法對《基本法》的影響。