港企VR電競裝置 進駐戲院酒吧

日台推出反應不錯

本港企業維亞科技（VAR LIVE）以一年時間研發VAR BOX，玩家站在一個比電話亭稍大的空間，就可參與VR電競，與世界各地VAR BOX用家切磋，配合手機應用程式，更能即時查看個人表現及世界排名。VAR LIVE聯合創辦人楊全盛說，由於香港上月才推出電競場所牌照，故VAR BOX年初先在日本和台灣推出，反應不錯，認為在香港也應可成功，預計會在香港酒吧、電競館、戲院等設立VAR BOX。

楊全盛說，VAR BOX整體設計、遊戲概念、商業模式等都在港研發，港人意念及商業推廣技巧較好，但VAR BOX程式編寫需台灣人才協助。他說，「香港想聘請3D programming的人都不易找」，香港能「一條龍」開發當然最好，但現時只能在香港公司集中設計研發，生產方面則由其他地方公司負責。

港設計外地生產 嘆港缺人才

楊續說，香港近年推電競多為辦比賽或組電競隊作賽，但他認為遊戲開發才是行業內最賺錢的一個範疇，盼本港在遊戲開發分一杯羮。現時VAR BOX內有兩款自行研發的遊戲，預計未來會推出多款遊戲，包括隊制競技的VR電競，亦會舉辦相關比賽，期望可培養職業選手。VAR LIVE創辦人兼行政總裁吳聖鑫指出，未來一年會在港引入超過1000台VAR BOX，預計每台每月可有15,000元收入，冀3年可在全球推出3萬台。

VAR BOX每場遊戲約4至5分鐘，每次收費20元，下載手機應用程式的玩家則可每天免費玩一次，今天起旺角的香港電競館有4台可優先體驗。

明報記者