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新居屋今派表 下周四可申 何文田長沙灣等6屋苑共4871伙

【明報專訊】房委會新一期以市價59折推售、共4871個單位的6個全新居屋屋苑，今日起派發申請表及資料簡介，本月30日至6月12日接受申請。房委會昨公開6個屋苑部分單位間隔模型，包括屬今期「樓王」、何文田冠德苑568呎大單位，間隔呈長方形，設兩個洗手間。今期居屋申請者可「一表兩投」，白表申請者可使用同一份申請表同時申請居屋及「白居二」，綠表則可同時申請居屋及今年底推售的「綠置居」。

綠白表同可「一表兩投」

房委會今期推售的6個全新居屋屋苑，包括何文田冠德苑，長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，涉4871個單位，單位實用面積由276至568平方呎，房委會以市價59折推售，售價由156萬至529萬元。今期居屋綠白表比例維持5：5，白表家庭申請者入息限額定為5.8萬元，資產限額為201萬元；白表一人申請者的入息及資產限額減半。

何文田「樓王」568呎可間3房

房委會昨公開6個屋苑部分單位間隔模型，包括位於傳統豪宅區的何文田冠德苑，其中冠德苑C座568方呎單位，間隔呈長方形，設兩個洗手間，可分間3房，主人房可間有套廁。長沙灣凱德苑則公開其中一個488方呎單位間隔，大門非面向洗手間，但門後有斜角，可分間兩房。將軍澳雍明苑公開B座372方呎單位間隔，屬「開門見廁」設計，但間隔四正。房委會樂富客務中心今日至下月12日將展示居屋單位間隔模型供公眾參觀。

房委會稱，白表申請者可使用同一份表選擇申請今期居屋或「白居二」，申請費分別為250元及160元；若同時申請兩項費用為410元。

首接受電子申請

今期居屋首次接受電子表格申請，申請者可選擇郵寄、親自遞交或網上申請，房委會稱會密切監測電子申請系統的運作，但預計申請人數眾多，在接近限期前系統或非常繁忙，提醒申請者盡早遞交表格。

除6個全新屋苑外，房委會今期將重售以往推出、但已撤銷買賣協議的居屋單位，涉及沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑，以及觀塘彩興苑，共27個單位。

相關字詞﹕居屋申請 房委會

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