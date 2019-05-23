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自由黨倡效星 名校畢業公營做5年免試

【明報專訊】本港缺醫生，除了民建聯和民主黨各提出免試引入海外醫生外，自由黨易志明昨在立法會提出第三種方案，建議仿效新加坡讓指定醫學院畢業和醫院執業的海外專科醫生，在本港公營醫療機構工作滿5年可免試獲正式註冊。

立法會昨討論醫委會放寬非本地培訓專科醫生實習要求的休會待續議案，自由黨易志明稱，為紓緩本港醫生不足，自由黨建議政府仿效新加坡引入海外醫生的安排，在全球著名的大學醫學院畢業，以及在高醫學水平的海外醫院執業的非本地註冊醫生，以有限度註冊身分在本港公營醫療機構工作滿5年或以上，如果監督下表現理想，而其專科資歷可獲醫學專科醫院承認，毋須考試或實習可獲正式醫生註冊。

醫學界議員陳沛然認為，應小心處理免試問題，又指在網上留意到市民關注很大，海外醫生要考試非香港獨有，美國每個州都設考試。他又說，醫生執業試只屬大學畢業水平，是基本能力測試，「如果我現去考，我好有信心會考到」，又籲勿製造醫患矛盾令社會撕裂。

議員憂免試致劣幣驅良幣

熱血公民鄭松泰則擔心免試將出現「木馬屠城，不知放了什麼入隻馬」，或為香港帶來劣質醫療；亦憂引入質素差的醫生後會「劣幣驅逐良幣」，質素好的醫生私人執業，香港基層到公營醫療會接受質素相差較大的醫療服務，不是社會樂見。

署理食物及衛生局長徐德義說香港「需要有外援」改善醫護人手短缺，將細研不同方案。

相關字詞﹕陳沛然 自由黨 黃碧雲 民主黨 民建聯 有限度註冊 海外醫生

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