港大引微創手術醫脊彎 無損活動能力

該9歲男童有中度脊柱側彎（45度），而5歲確診時彎度只有28度，多年佩戴「支具」仍無改善，終在2月做了全港首宗VBT手術。其母趙太稱兒子「以往不喜歡戴支具矯形，因為好熱，亦限制轉身等活動」，兒子做手術後脊柱側彎已減至30度，術後一個月復課，「跑跳自如，亦能上體育堂」。

傳統手術半年內不可踢波

港大矯形及創傷外科學系張文智教授說：「一般彎度如10度患者可佩戴支具改善姿勢，防止脊柱繼續變彎。」但中度至嚴重（即40度或以上）患者則需要做手術，否則脊椎側彎惡化時會出現背痛、心肺功能下降、軀幹失衡等問題。

張文智說，傳統融合脊椎側彎手術，需在患者背部切下約3厘米深傷口，剖開肌肉植入治療棒和鈦螺絲釘「 拉直脊柱」，「原理同搭棚相像」，傷口範圍大之餘亦有「副作用」，「患者脊柱被螺絲釘固定，感覺會變得僵硬，術後一個月不能背重物、大幅度扭腰轉身，半年內不能做撞擊運動，如打籃球踢波」。

有見傳統手術局限，歐美在8年前研究以VBT技術的融合脊柱側彎手術，在患者胸腔附近開5至6個切口，透過胸腔鏡觀察脊柱，從脊柱側面植入人工韌帶，連接螺絲釘「拉住」脊柱，防止其彎度繼續惡化，張說「小朋友發育生長時，只要彎度不再惡化，脊柱向上生時便可慢慢『拉直』」。

新手術僅適用青少年

新手術屬微創、傷口只有5毫米到1.2厘米直徑大小，患者康復較快，而且不似以前的手術要在脊柱「搭棚」，因此不會限制患者活動能力。不過，張文智提醒，這新技術有「年齡限制」，只適用於脊柱仍在生長的青少年，尤以11至13歲患者為佳，期望日後每年為10至15名適合患者做手術。