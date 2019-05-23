強姦案疑犯收押所自縊 陪審團倡所員孖咇工作

死者林洛文（終年28歲）生前為搬運工人，因牽涉強姦案於前年6月14日開始還押荔枝角收押所。林父早前在死因研訊作供，昨沒有到庭聽取裁決結果。

5人陪審團一致裁定林洛文死於自殺，死因是上吊併發缺氧導致腦部傷害。陪審團指出，林於前年7月10日，在荔枝角收押所一間活動室的職員廁所，以牀單掛在窗花鐵支架上吊，7月12日在明愛醫院死亡。

倡設指定清潔時段 避免擅自進出

陪審團向懲教署提出兩項建議，第一是懲教署於大清潔日，為職員廁所設立指定清潔時段，所員只能在該段時間清潔，其他時段要鎖上通往職員廁所的閘門，減少所員擅自進出機率。第二是收押所閉路電視未能覆蓋的範圍，所員應兩人一組清潔，避免單獨工作。

根據現場平面圖，涉案活動室呈長方形，進入職員廁所需通過緩衝閘口再經過走廊，活動室內無法直接見到職員廁所情况。懲教職員早前供稱，每逢周一大清潔，會打開緩衝區的閘門，讓所友從沒有上鎖的木櫃取出清潔用品，內有舊牀單作抹布或吸水之用，但沒有記錄取走的數量；而舊牀單並非懲教署指定清潔用品，事後已改用小毛巾，更換可上鎖的清潔用品櫃，並將櫃子搬往懲教職員辦公桌附近，以便監察。

懲教署回覆本報查詢時表示尊重法庭判決，並會研究有關建議。署方採取一切可行措施，防止在囚者自我傷害及自殺；就在囚者的清潔安排，該署已加強清潔工作期間的保安措施，包括清潔物品的管制。

【案件編號：CCDI678/17】