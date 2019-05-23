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國際機構評港法治出色 制衡政府權力表現較弱

【明報專訊】國際研究及評級機構「世界正義工程（World Justice Project，WJP）」每年公布「法治指數（Rule of Law Index）」，該組織昨日與廉政公署合辦第7屆國際反貪會議，WJP執行總監Elizabeth Andersen表示，香港法治情况出色，惟在政府權力的制衡上表現較弱。被問及修訂《逃犯條例》對香港法治有何影響，她拒絕評論。另外，終審法院首席法官馬道立出席會議時致辭，他表示貪污是嚴重罪行，會為社會帶來威脅，必須盡快打擊；法庭的角色是平衡利益衝突，並會按法律原則及精神處理個案。

WJP每年公布「法治指數」，根據8個因素評估各個國家或地區實踐法治的程度。在2019年的「法治指數」，香港在126個國家或司法管轄區中排名第16位，與上年度相同。Andersen說，香港法治表現仍然優秀，在消除貪污上排名第9，惟在「受非政府組織監察」及「權力移交受法律約束」等項目上得分較低，顯示政府權力的制衡較弱。

馬道立：法庭角色是平衡利益衝突

被問及修訂《逃犯條例》如何影響香港法治，Andersen拒絕評論，說「你們（記者）看明年的數字，就會有結論」。她表示法治指數有如一個「診斷（diagnosis）」，為政府及持份者提供資料制定政策，WJP對特定政策並無立場。

相關字詞﹕逃犯條例 法治 法治指數

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