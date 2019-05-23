國際機構評港法治出色 制衡政府權力表現較弱

WJP每年公布「法治指數」，根據8個因素評估各個國家或地區實踐法治的程度。在2019年的「法治指數」，香港在126個國家或司法管轄區中排名第16位，與上年度相同。Andersen說，香港法治表現仍然優秀，在消除貪污上排名第9，惟在「受非政府組織監察」及「權力移交受法律約束」等項目上得分較低，顯示政府權力的制衡較弱。

馬道立：法庭角色是平衡利益衝突

被問及修訂《逃犯條例》如何影響香港法治，Andersen拒絕評論，說「你們（記者）看明年的數字，就會有結論」。她表示法治指數有如一個「診斷（diagnosis）」，為政府及持份者提供資料制定政策，WJP對特定政策並無立場。