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57歲上訴庭法官 潘兆初將任高院首席法官

【明報專訊】自高等法院首席法官張舉能去年10月獲升任終審法院常任法官後，高院首席法官一職一直懸空，由上訴庭副庭長楊振權任署理高院首席法官；司法機構昨公布，上訴庭法官潘兆初（圖）獲委任為高院首席法官；特首會在徵得立法會同意後，根據《基本法》作出任命。有法律界人士稱，潘官判案非常小心，行內普遍對他有好感，期望他能守護法治制度。

特首林鄭月娥昨接納司法人員推薦委員會的推薦作出任命，形容潘兆初為一名具高度才能、持正不阿的法官，處理民事和刑期上訴經驗甚為豐富，亦具備豐富行政經驗，深得司法機構及法律界敬重。終審法院首席法官馬道立亦歡迎行政長官接納推薦。潘兆初表示深感榮幸，又稱如獲委任，將竭盡所能履行職責。

57歲的潘兆初於1985及1986年在香港大學取得法學士學位和法學專業證書，同年在港取得大律師資格，翌年在倫敦大學取得法學碩士學位。他從事私人執業至1993年，並加入司法機構擔任裁判官；2006年獲委任為高等法院原訟庭法官，2015年獲委任為上訴庭法官，負責審理民事、刑事和公法上訴案件。

雙學三子覆核 社服令改監禁

潘官曾處理多宗具爭議的上訴案件，裁定原審勝訴的申請人敗訴，當中包括高級入境事務主任梁鎮罡覆核公務員事務局拒絕更新其婚姻狀况，導致其同性伴侶未能享有公務員配偶福利和津貼的決定；社民連梁國雄覆核懲教署規定男囚犯剪髮的規定；香港電視不獲發收費電視牌照等。潘官曾與上訴庭副庭長楊振權、上訴庭法官彭偉昌處理「雙學三子」刑期覆核，將3人原本的社會服務令和緩刑，改判即時監禁6至8個月，其後終院裁定三子上訴得直，維持原判。

湯家驊：潘判案非常小心

除了年初剛升任上訴庭法官的區慶祥外，潘官在所有上訴庭法官中年紀最輕，資深大律師湯家驊說，委員會一般希望由較年輕的法官擔任首席法官，以盡量保持延續性。湯形容，潘官判案「非常小心」，對出庭的大律師非常客氣，行內普遍對他有好感。資深大律師梁家傑稱，潘官過去部分涉上訴的裁決，已被終審法院改為維持原判的方式處理。他又形容潘官在沉重的時刻上任，任重道遠，期望他將來「有所為、有所不為」，盡量守護法治制度。

相關字詞﹕潘兆初 首席法官 高等法院

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