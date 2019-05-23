港聞

港聞一

下一篇 上一篇

元朗裘錦秋罰學生拍片悔改 集會播放 校方稱不知情 個別教師不當

【明報專訊】裘錦秋中學（元朗）教師被批評以「拍片悔改」方式處分欠交功課、遲到的學生，並在全級集會播放，令學生感侮辱及難受。校方稱，今學年有10名中五學生曾拍片，當中有3段在一次全級集會播放；校方強調一直不知情，認為個別教師處理不恰當，已即時停止做法，要求他銷毁所有片段。有議員認為，將學生的錯「公之於世」或對學生自尊造成影響。

投訴家長：有學生有自殺傾向

本報接獲裘錦秋中學（元朗）家長投訴，稱學校要求犯錯學生錄影認錯及悔改短片，並在全級集會播放，令學生尷尬和難受，被其他人嘲笑；又說學校設名為「品德培育精鋼部隊」的組織，罰犯錯學生做清潔工作，排成一行面向窗罰企，「如同被人打靶」。家長提及有學生因此情緒不穩，不想上學，有自殺傾向。

該校副校長溫穎思回覆本報證實，中五級主任李劍崑曾要求10名欠交功課、遲到學生拍片，各長幾秒至20秒，其中3段曾在全級集會播放。她稱，有學生在片段表達如何改善欠交功課、遲到，亦有部分片段是學生感謝父母，認為內容不涉要學生認錯。

校方：內容不涉認錯 已促銷毁

溫穎思稱，強調校方事前不知情，日前收到家長投訴始得悉事件。她強調是「個別老師做法不恰當」，認為不論是拍片、播片都不恰當，已即時提醒李老師，要求他銷毁所有片段，並暫停他負責的中五級學生訓輔工作。

被指罰清潔學校 校方否認

至於「品德教育精鋼部隊」，溫穎思稱是一般留堂，教師會安排學習活動，如閱讀剪報或看正向電影。她又說沒有罰學生清潔學校，而面向窗罰企是要求學生反思自己，過程不足1分鐘。

教育局稱，沒接獲家長相關查詢或投訴，得悉事件後已聯絡學校跟進，提醒學校處理紀律問題時應顧及學生自尊及個人差異。

葉建源：少聞拍片 恐損自尊

立法會教育界議員葉建源表示，要視乎該校具體做法才能準確判斷，但一般而言較少會請同學拍影片，因這或會對學生的自尊造成影響。葉又稱，以「罰企」作懲罰頗為常見，可能是希望學生學會承擔責任，故未必太大問題，「但如果罰企，同時間嘲笑他，這做法就有問題」。葉認為，每間學校有不同校風和要求，不能一概而論，但稱一切懲罰目的最終都是希望學生能夠改進。

相關字詞﹕葉建源 品德教育 教育局 裘錦秋中學（元朗）

上 / 下一篇新聞

港鐵加價3.3% 一成車程加6毫至2元 八達通優惠10個月 議員批掩眼法
港鐵加價3.3% 一成車程加6毫至2元 八達通優惠10個月 議員批掩眼法
早鳥優惠延長 10月加碼六五折
早鳥優惠延長 10月加碼六五折
東鐵線屯馬線恢復新信號測試
東鐵線屯馬線恢復新信號測試
支聯料修例激發六四集會人數
支聯料修例激發六四集會人數
心理學家：公開影片或變公審
心理學家：公開影片或變公審
57歲上訴庭法官 潘兆初將任高院首席法官
57歲上訴庭法官 潘兆初將任高院首席法官
英前最高法院法官 獲委終院非常任法官
英前最高法院法官 獲委終院非常任法官
國際機構評港法治出色 制衡政府權力表現較弱
國際機構評港法治出色 制衡政府權力表現較弱
強姦案疑犯收押所自縊 陪審團倡所員孖咇工作
強姦案疑犯收押所自縊 陪審團倡所員孖咇工作
皇崗研旅客一證通行 張達明質疑違基本法
皇崗研旅客一證通行 張達明質疑違基本法
港大引微創手術醫脊彎 無損活動能力
港大引微創手術醫脊彎 無損活動能力
自由黨倡效星 名校畢業公營做5年免試
自由黨倡效星 名校畢業公營做5年免試
新居屋今派表 下周四可申 何文田長沙灣等6屋苑共4871伙
新居屋今派表 下周四可申 何文田長沙灣等6屋苑共4871伙
港企VR電競裝置 進駐戲院酒吧
港企VR電競裝置 進駐戲院酒吧
律政司推新版《司法覆核概論》 首公開參閱
律政司推新版《司法覆核概論》 首公開參閱
李立峯：一直少提少講 建制網媒出擊 主動否定六四
李立峯：一直少提少講 建制網媒出擊 主動否定六四
當年香港電台記者 邀學生錄廣場日記 失聯30年 馬文敬遺憾 盼補完故事
當年香港電台記者 邀學生錄廣場日記 失聯30年 馬文敬遺憾 盼補完故事
新聞解讀：內地採人面步姿識別監控 更難偷偷採訪六四相關者
新聞解讀：內地採人面步姿識別監控 更難偷偷採訪六四相關者
當年《星島晚報》記者 流彈身邊飛過 見醫院數百屍體 梁慧珉：不懂害怕 只覺悲憤要報道
當年《星島晚報》記者 流彈身邊飛過 見醫院數百屍體 梁慧珉：不懂害怕 只覺悲憤要報道
六四一二：一千日採訪經歷 四百頁歷史見證
六四一二：一千日採訪經歷 四百頁歷史見證
三十年前今日 中顧委中紀委聯函中央 反對鎮壓學運
三十年前今日 中顧委中紀委聯函中央 反對鎮壓學運
假招聘黨百元酬金騙新手機 女子投資「高回報化妝品」被騙90萬
假招聘黨百元酬金騙新手機 女子投資「高回報化妝品」被騙90萬
灣仔兩車房連環被爆竊 街坊報警助擒賊
灣仔兩車房連環被爆竊 街坊報警助擒賊
律師會：國歌法兩年檢控期過長 稱可囚3年過重 政府：同國旗法
律師會：國歌法兩年檢控期過長 稱可囚3年過重 政府：同國旗法
涉刑毁國旗 學生動源鍾翰林被捕
涉刑毁國旗 學生動源鍾翰林被捕
相伴相承 走過陸拾
相伴相承 走過陸拾
九龍公園先闢地下城 1/4範圍封閉施工3年
九龍公園先闢地下城 1/4範圍封閉施工3年
涉非法獲試卷資料 現代導師撤不誠實取用電腦罪
涉非法獲試卷資料 現代導師撤不誠實取用電腦罪
涉竂屋槌殺水電工 被告報警稱遭襲擊
涉竂屋槌殺水電工 被告報警稱遭襲擊
尊子漫畫
尊子漫畫
德國收留黃台仰 吳秋北諷新八國聯軍形成
德國收留黃台仰 吳秋北諷新八國聯軍形成
馬時亨最後AGM：港鐵去年付政府百億
馬時亨最後AGM：港鐵去年付政府百億
醫學院男女比例 港大陽盛 中大陰盛
醫學院男女比例 港大陽盛 中大陰盛
邊條邨有冇福利設施「勿花時間爭辯」 張超雄質問羅致光：咩態度
邊條邨有冇福利設施「勿花時間爭辯」 張超雄質問羅致光：咩態度
鬧林鄭事件 組織要胡志偉24小時內道歉
鬧林鄭事件 組織要胡志偉24小時內道歉
清潔龍出動 教大家公廁守則
清潔龍出動 教大家公廁守則