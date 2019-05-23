元朗裘錦秋罰學生拍片悔改 集會播放 校方稱不知情 個別教師不當

投訴家長：有學生有自殺傾向

本報接獲裘錦秋中學（元朗）家長投訴，稱學校要求犯錯學生錄影認錯及悔改短片，並在全級集會播放，令學生尷尬和難受，被其他人嘲笑；又說學校設名為「品德培育精鋼部隊」的組織，罰犯錯學生做清潔工作，排成一行面向窗罰企，「如同被人打靶」。家長提及有學生因此情緒不穩，不想上學，有自殺傾向。

該校副校長溫穎思回覆本報證實，中五級主任李劍崑曾要求10名欠交功課、遲到學生拍片，各長幾秒至20秒，其中3段曾在全級集會播放。她稱，有學生在片段表達如何改善欠交功課、遲到，亦有部分片段是學生感謝父母，認為內容不涉要學生認錯。

校方：內容不涉認錯 已促銷毁

溫穎思稱，強調校方事前不知情，日前收到家長投訴始得悉事件。她強調是「個別老師做法不恰當」，認為不論是拍片、播片都不恰當，已即時提醒李老師，要求他銷毁所有片段，並暫停他負責的中五級學生訓輔工作。

被指罰清潔學校 校方否認

至於「品德教育精鋼部隊」，溫穎思稱是一般留堂，教師會安排學習活動，如閱讀剪報或看正向電影。她又說沒有罰學生清潔學校，而面向窗罰企是要求學生反思自己，過程不足1分鐘。

教育局稱，沒接獲家長相關查詢或投訴，得悉事件後已聯絡學校跟進，提醒學校處理紀律問題時應顧及學生自尊及個人差異。

葉建源：少聞拍片 恐損自尊

立法會教育界議員葉建源表示，要視乎該校具體做法才能準確判斷，但一般而言較少會請同學拍影片，因這或會對學生的自尊造成影響。葉又稱，以「罰企」作懲罰頗為常見，可能是希望學生學會承擔責任，故未必太大問題，「但如果罰企，同時間嘲笑他，這做法就有問題」。葉認為，每間學校有不同校風和要求，不能一概而論，但稱一切懲罰目的最終都是希望學生能夠改進。