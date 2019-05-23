支聯料修例激發六四集會人數

燭光集會加反修例環節

支聯會將今年的悼念六四事件活動主題定為「人民不會忘記——平反六四﹗公義必勝﹗」，並於周日（26日）及6月4日分別舉辦遊行及燭光集會（見表）。支聯會主席何俊仁預料有部分不滿政府修訂《逃犯條例》的市民，會參加支聯會活動，以表達對港府施政的不滿。他指燭光集會每年都緊扣香港最新的政治、社會事件，透露今年亦會加入環節，反映市民對修例的不滿。支聯會副主席蔡耀昌則指出，六四集會和反對《逃犯條例》修訂都是「爭取公義，關心香港人權」的事件，相信市民參與民陣於6月9日的反逃犯條例修訂的遊行前，亦會出席6月4日維園的燭光集會。

何俊仁籲學生「記得自己使命」

對於今年六四事件30周年會否有「齊頭效應」以吸引更多市民參與，何俊仁預料出席人數比往年多，而對於年輕人會否出席，何俊仁指今年較少團體對支聯會活動作公開批評或杯葛。他表示，若年輕人有其他活動去悼念事件，如和支聯會理念相同，都完全尊重，他重申六四事件是當年學生和市民共同發起、追求民主的運動，呼籲香港學生「記得自己的使命」，亦期望港人珍惜香港30年來都有悼念六四死難者，「講出『人民不會忘記』」的傳統。