早鳥優惠延長 10月加碼六五折

全年優惠涉款35億

港鐵主席馬時亨表示，港鐵在早上繁忙時間非常擠迫，希望多些乘客可以利用早晨折扣優惠，令擠迫情况有所改善。

以現時屯門至鰂魚涌收費28.4元為例，「早鳥」收費一程可減近10元。不過，有打工仔指六五折吸引力仍不大。

港鐵商務總監楊美珍解釋，未有在下月起提供六五折早晨折扣優惠，是因為需時調整及測試系統，最快只能在10月實施。她又說，今年推出的各項票價優惠，包括提供八達通每程3.3%車費扣減，港鐵都會票、全月通加強版及全日通在明年4月初前將不會調整售價，以及早晨折扣優惠，涉及金額共8億元；再加上長者、小童等恆常票價優惠，全年推出的優惠涉及35億元。

相關優惠所涉及的部分款項是按可加可減機制撥出，當中包括「分享利潤機制」，港鐵每年須根據利潤水平撥出一定款項作車費扣減，據立法會文件，2019至2020年度須撥出的金額為2.25億元。另據「服務表現安排」，港鐵須就嚴重服務延誤撥出罰款作車費扣減，去年港鐵有12宗嚴重服務延誤，罰款2000萬元。