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港鐵加價3.3% 一成車程加6毫至2元 八達通優惠10個月 議員批掩眼法

【明報專訊】港鐵根據可加可減機制，今年加價3.3%，港鐵昨公布新車費表，69%車程將加價3毫或以下，11％加價6毫至2元，加價後部分路段如屯門至鰂魚涌一程收費接近30元。由於港鐵提供優惠，使用八達通的乘客明年4月5日前車費不會有實質加幅。多名立法會議員均批評，港鐵服務未如理想，加價幅度太高，加重市民負擔，用優惠暫緩加價是掩眼法，促盡快檢討加價機制。

根據港鐵新車費表，加價最多的是羅湖和落馬洲兩個邊境車站所涉及的路線，若從羅湖或落馬洲前往堅尼地城或柴灣，車費將由51.1元加至52.7元，加價1.6元。此外，西鐵線的加幅亦較高，例如從屯門至鰂魚涌將由28.4元加至29.2元，從元朗至中環由27.5元加至28.3元。新票價下月30日實施，港鐵會為使用八達通的乘客提供每程3.3%車費扣減，至明年4月5日起需支付新車資。另港鐵會將「早晨折扣優惠」加碼至六五折，及將覆蓋範圍增至44個車站（見另稿）。

市民：少數怕長計 優惠不吸引

住在粉嶺、每天到金鐘上班的吳小姐，在港鐘加價後單程八達通車費將由20.8元加至21.5元，加7毫子，她形容是「少數怕長計」。不過，她說：「無辦法，它（港鐵）是獨市。」吳認為港鐵的早鳥優惠加碼至六五折並不吸引，「沒有人會因為優惠而早上班」。她又說，若港鐵想回饋乘客，應直接減價，及就過往發生的事故直接賠償。

黎小姐每天由旺角到銅鑼灣上班，每程車費將由12.3元加至12.7元，她說：「又加？但很快又慣，因為加得太多次。」對於港鐵早鳥優惠加碼到六五折，她亦說吸引力不大，不會因此早出門，「公司8時半才開門，如果8時15分出閘，還要呆等15分鐘」。

馬時亨：需花費維修更新 持續發展

馬時亨昨主持港鐵周年股東大會時表示，很多人認為港鐵賺錢多，車費應減價，但他強調，要維持安全、高效率的鐵路系統，需要大量資源維修及更新設備，港鐵去年在維修、保養等已花了90億元。他又說，單靠票務收入亦不足以支付需要投放的大量資源，故港鐵有需要開拓非票務收入，例如物業發展、租賃、車站商務等，否則服務質素難免下降，又反問：「如果無可觀收益，怎可以收支平衡，達至持續發展呢？」

林卓廷批服務差 加價招民怨

民主黨立法會議員林卓廷批評港鐵只是使用掩眼法，意圖瞞天過海，凍結加價10個月，10個月後仍會加價3.3%。他又指港鐵近年服務愈來愈差，東鐵線常有信號系統故障，沙中線又未能如期通車，在此情况下加價會引起民怨，認為港鐵應凍結加幅，並應與政府馬上展開票價調整機制的檢討工作，避免「年年賺大錢、年年照加價」。

民建聯歡迎優惠 批西鐵票價貴

民建聯則歡迎港鐵公司擴大票價優惠，相信可有助減輕市民交通費貴的壓力。但該黨議員陳恒鑌批評，西鐵線的票價太貴，若按里程計算，較東鐵線票價高出不少，會要求港鐵將西鐵線票價與東鐵線看齊。

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相關字詞﹕馬時亨 港鐵又加價 港鐵周年股東大會 港鐵加價 港鐵

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