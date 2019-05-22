律敦治夏鼎基都住過 霍米園將活化

荃灣區議會本月28號會討論有關建議。根據發展局資料，霍米園於1930年代由律敦治（Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee）興建用作私人住宅，並由律敦治家族擁有。二次大戰後，霍米園被香港政府買下用作公務員宿舍，其中曾任財政司嘅夏鼎基爵士（Sir Philip Haddon-Cave）就喺1973年入住。由1995年開始，霍米園被改建為機場核心計劃展覽中心。

當局話，霍米園係殖民地時代罕有嘅新界鄉村住宅，以新古典主義嘅殖民地時代風格建造，仲保留咗古典建築細節，包括外牆白色水泥工藝、古典柱子，以及走廊同屋頂嘅樽形裝飾欄杆。市民喺霍米園可以俯瞰到馬灣海峽，欣賞壯麗海景。

芳園書室再納活化

至於喺1920年代興建嘅芳園書室，2013年曾經活化為「旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館」，但由於人流唔多，2017年就停止營運交番畀政府；政府曾於2017年再將芳園書室納入活化計劃，但最終流標。當局話，芳園書室有傳統嶺南建築同唐樓風格，建議可以活化做食肆、圖書館、學校或商店等。