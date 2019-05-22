復康會巡訪：兩成公廁無殘廁

《無障礙旅遊指南》增15綠色景點

輪椅使用者兼巡查隊隊長林良明說，指南自2009年推出，至今啟用第4次更新版本；巡查隊根據屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道》準則，考察全港220個景點，今次新增15個無障礙綠色景點，供殘疾者參考，如盧吉道、大潭篤水塘等。指南顯示各景點入口闊度、地面材質，另有巡查隊拍攝的短片和360度全景照片。

城門水塘是今次新增介紹的綠色景點之一。巡查隊成員李躍龍表示，城門水塘的燒烤爐設備適合輪椅使用者，因燒烤爐周邊沒有石櫈，而且較平常的燒烤爐高，方便輪椅使用者，不會構成阻礙。

威靈頓街公廁要走樓梯

巡查隊也考察了全港149個公共廁所，量度洗手間門口大小、扶手和坐廁高度、洗手間內的空間等。巡查隊發現，149個公廁中，約30個並沒有為殘疾者而設的洗手間，包括威靈頓街公廁、樓梯街公廁、美輪街公廁等，當中在威靈頓街公廁，要走樓梯才能進入。林良明指出，港島舊區不易改建，故較少無障礙設施。他認為政府要考慮殘疾者所需，加建洗手間設備，以便利殘疾者。

食物環境衛生署昨回覆，就上述提及30個公廁中，有4個設暢通易達洗手間，如情况許可，建新公廁或翻新時，建築署會根據《設計手冊：暢通無阻的通道2008》設暢通易達洗手間。