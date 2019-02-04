數碼港倡海旁建大樓 納100科企750初創

「階梯式」建築 料最快2024竣工

數碼港稱，由於擴建工程涉及更改土地用途，預料2020年完成城規程序，政府於2021年向立法會申請撥款，同年第4季動工，最快2024年完成。

南區區議會本月27日將討論數碼港擴建。數碼港文件指出，現時數碼港園區共提供約11.9萬平方米辦公用地，過去3年出租率達約90%，去年第4季更高達97%。數碼港去年的調查顯示，近半數現有租戶稱未來數年需擴大工作空間；而近年申請參與「數碼港培育計劃」的初創企業超過600間，遠超數碼港可提供名額，因空間有限未能提供更多名額，或令部分具潛質初創企業流失。

數碼港建議使用現時海旁範圍約1.6公頃土地，興建11層高新辦公大樓及其他設施，當中新增超過35%、即4.35萬平方米樓面，用作辦公室及Smart-Space共用工作間，料容納約100間科技公司，及約750間初創企業及受培育企業。新辦公大樓亦設可容納最多1000人的多功能會議廳，可按需要分間成較小型、容納約300至400人的會議場地。

海濱長廊設5G網絡

數碼港並建議改善佔地4.8公頃、數碼港對出的海濱公園，包括興建約800米長的海濱長廊，由公園南端連接至數碼港第5期，並增設長椅、智慧燈柱、5G連接網絡、可供寵物用的設施等。

數碼港稱已就擴建工程做環評，結果顯示對附近住宅景觀影響輕微，但建議改善數碼港附近4個路口，以紓緩交通負荷，並提議增加現有巴士及小巴班次。新大樓亦會考慮採用「組裝合成」建築法，以減低噪音。