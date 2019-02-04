美CES滬辦電子展 華為主打 料不受貿戰影響：生意人明白始終要做生意

明報記者 林穎茵

展出支援5G「8K電視」

美國商務部上周將華為列入貿易黑名單，華為隨即面對軟件及硬件供應商的封殺。6月於上海舉行的第5屆「亞洲消費電子展」，華為將是主打參展商之一，將展出最新應用設備，包括支援5G的8K電視、虛擬實境眼鏡等；負責全球通訊設備業務策略的華為消費者業務行政總裁余承東將發表主題演講。

年初赴美參展中國公司減兩成

主辦單位美國消費技術協會5月10日來港介紹活動，其CES執行副總裁Karen Chupka接受本報訪問時表示，今年初於拉斯維加斯舉行的CES，部分來自中國、較小型的公司數目的確有下跌，但大公司在活動中佔的地方比往年大，整體中國參展商所佔的面積沒有減少。至於即將舉行的「亞洲消費電子展」，展會總監John T. Kelley表示，上海美國商會今年首次組織美國公司參展，估計參展的美國公司數目將有所上升。

至於中美貿易戰對展會的影響，Chupka及Kelley均認為，「生意人會明白他們始終要做生意」；而美國對從中國入口的電子產品徵25%關稅，據他們了解，部分中國廠商已打算將生產線遷離中國，或以其他方法減少受影響。他們相信，在科技領域仍有不少發展空間、新的機會，計劃做生意的人仍會繼續。

亞洲消費電子展將於下月11至13日在上海新國際博覽中心舉辦，展示科技發展趨勢，包括5G、人工智能、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、汽車技術及初創科技企業。