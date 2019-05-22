支聯會在2015年，將集會主題定為「全民團結爭民主 平反六四一起撐」，並編製問答小冊子，回應本土派及年輕一代對支聯會「建設民主中國」等綱領及透過六四燭光集會悼念的質疑，並解釋「愛中國不等於愛政府或愛共產黨」等。然而，學聯當年受「退聯潮」衝擊，對於是否出席維園集會，行「共識制」的學聯亦有常委不滿支聯會綱領，因未能取得共識，決定不以學聯名義出席六四燭光集會，中大、城大、理大及樹仁學生會各自派代表出席維園集會，並在台上焚燒《基本法》。

浸大外務副會長張崑陽其時批評維園點亮燭光是「行禮如儀」，亦稱「建設民主中國」不是他們這一輩的責任；港大學生會會長馮敬恩亦表明不會出席，「遑論上台」，並在港大舉行論壇，稱有逾2000人參與。「熱血公民」等則舉行「遍地開花64晚會」，在全港18區巴士巡遊，其後在尖沙嘴文化中心外舉辦集會，出席者以年輕人為主，有人戴口罩及揮動港英旗幟。

至2016年4月，學聯去信支聯會宣布正式退會，院校學生會亦沒派代表出席維園集會，支聯會取消學生發言環節，學聯此後均無出席集會。