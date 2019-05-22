港聞

港聞二

下一篇 上一篇

佔運之後 學聯退會

【明報專訊】支聯會創會會員之一的香港專上學生聯會（學聯），2015年受「退聯潮」影響，首次缺席燭光集會，當年各大學學生會取態不同，4家院校學生會出席並有代表上台，港大、浸大缺席。學聯翌年退出支聯會，此後再沒有出席燭光集會。

支聯會在2015年，將集會主題定為「全民團結爭民主　平反六四一起撐」，並編製問答小冊子，回應本土派及年輕一代對支聯會「建設民主中國」等綱領及透過六四燭光集會悼念的質疑，並解釋「愛中國不等於愛政府或愛共產黨」等。然而，學聯當年受「退聯潮」衝擊，對於是否出席維園集會，行「共識制」的學聯亦有常委不滿支聯會綱領，因未能取得共識，決定不以學聯名義出席六四燭光集會，中大、城大、理大及樹仁學生會各自派代表出席維園集會，並在台上焚燒《基本法》。

浸大外務副會長張崑陽其時批評維園點亮燭光是「行禮如儀」，亦稱「建設民主中國」不是他們這一輩的責任；港大學生會會長馮敬恩亦表明不會出席，「遑論上台」，並在港大舉行論壇，稱有逾2000人參與。「熱血公民」等則舉行「遍地開花64晚會」，在全港18區巴士巡遊，其後在尖沙嘴文化中心外舉辦集會，出席者以年輕人為主，有人戴口罩及揮動港英旗幟。

至2016年4月，學聯去信支聯會宣布正式退會，院校學生會亦沒派代表出席維園集會，支聯會取消學生發言環節，學聯此後均無出席集會。

相關字詞﹕學聯 六四30周年 六四30年

上 / 下一篇新聞

皇崗擬2021停貨運 旅客兩地一檢 法律界：要釐清出入境管制權、資料互通
皇崗擬2021停貨運 旅客兩地一檢 法律界：要釐清出入境管制權、資料互通
深9年前已研「東進東出、西進西出」 議員憂「被規劃」
深9年前已研「東進東出、西進西出」 議員憂「被規劃」
穗司機衝燈撞傷13路人 駐粵辦新聞官受傷
穗司機衝燈撞傷13路人 駐粵辦新聞官受傷
關愛基金推萬元資助 供劏房戶買家俬、滅虱
關愛基金推萬元資助 供劏房戶買家俬、滅虱
土瓜灣百萬劫案涉僱人自導自演 黨羽被騙後擄人 警拘8男包括策劃人
土瓜灣百萬劫案涉僱人自導自演 黨羽被騙後擄人 警拘8男包括策劃人
賊掠名牌袋 婦人「搶軚」生死時速保不失
賊掠名牌袋 婦人「搶軚」生死時速保不失
12歲童收衫失足墮樓 母被捕
12歲童收衫失足墮樓 母被捕
原控取用電腦 裝修工裝攝錄圖拍友人囚3月
原控取用電腦 裝修工裝攝錄圖拍友人囚3月
劏房漢涉刺死同鄉 警誡稱「成日借錢，拮佢幾下」
劏房漢涉刺死同鄉 警誡稱「成日借錢，拮佢幾下」
「男男牽手」廣告絕迹港鐵 代理轉軚稱可展 港鐵機管局：無禁 國泰：盡快推出
「男男牽手」廣告絕迹港鐵 代理轉軚稱可展 港鐵機管局：無禁 國泰：盡快推出
廣告主角：港接受力遠低於想像
廣告主角：港接受力遠低於想像
港大民研：法制公平度評分錄新低
港大民研：法制公平度評分錄新低
劉業強：丁權案已準備好上訴
劉業強：丁權案已準備好上訴
馮永業案 代理稱陳婉玉是熟客 「甜頭」單位交易獲佣金折扣
馮永業案 代理稱陳婉玉是熟客 「甜頭」單位交易獲佣金折扣
前夫表弟：陳婚變後失「生命中心」
前夫表弟：陳婚變後失「生命中心」
房協允免補價整單位出租 引入NGO「二房東」
房協允免補價整單位出租 引入NGO「二房東」
元朗污水廠69億重建 處理量擴四成
元朗污水廠69億重建 處理量擴四成
拒交同居者資料遭拖 長津申請人覆核駁回
拒交同居者資料遭拖 長津申請人覆核駁回
牛潭尾濾水廠漏氯水 安樂：不包輸送管維修
牛潭尾濾水廠漏氯水 安樂：不包輸送管維修
支聯會副主席 80後鄒幸彤：薪火不止六四 還有港人精神
支聯會副主席 80後鄒幸彤：薪火不止六四 還有港人精神
每年燭光曾是習慣 梁頌恆：建設了民主中國，香港會怎樣？
每年燭光曾是習慣 梁頌恆：建設了民主中國，香港會怎樣？
不入維園 尖沙嘴也可悼念 巫堃泰：不希望少了一點燭光
不入維園 尖沙嘴也可悼念 巫堃泰：不希望少了一點燭光
「接好民主棒」 說了20年 蔡耀昌：要年輕化 也要堅守核心
「接好民主棒」 說了20年 蔡耀昌：要年輕化 也要堅守核心
美CES滬辦電子展 華為主打 料不受貿戰影響：生意人明白始終要做生意
美CES滬辦電子展 華為主打 料不受貿戰影響：生意人明白始終要做生意
數碼港倡海旁建大樓 納100科企750初創
數碼港倡海旁建大樓 納100科企750初創
復康會巡訪：兩成公廁無殘廁
復康會巡訪：兩成公廁無殘廁
陸拾之喜 陸續有來……
陸拾之喜 陸續有來……
尊子漫畫
尊子漫畫
晤美國會代表 葉劉舉牌迎外賓：展示泛民粗暴
晤美國會代表 葉劉舉牌迎外賓：展示泛民粗暴
兩新面孔常委 鄭家朗任眾志副主席
兩新面孔常委 鄭家朗任眾志副主席
律敦治夏鼎基都住過 霍米園將活化
律敦治夏鼎基都住過 霍米園將活化
AI搶飯碗 薯片叔叫後生學好軟知識
AI搶飯碗 薯片叔叫後生學好軟知識
大學生內地實習 勉抓緊機會 張建宗：香港有機會取代倫敦
大學生內地實習 勉抓緊機會 張建宗：香港有機會取代倫敦