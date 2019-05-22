「接好民主棒」 說了20年 蔡耀昌：要年輕化 也要堅守核心

支聯會副主席蔡耀昌憶述，早於六四10周年，支聯會已不能理所當然認為下一代會認識六四，認為要教育下一代「接好民主棒」。多年來支聯會作了不少嘗試，例如成立「支聯會青年組」、舉辦學生營體驗六四情况，以至今年舉辦短片比賽，未來他亦盼六四紀念館能面向下一代。

問到年輕化的成效，蔡耀昌只說難講，他記得10周年時提年輕化，年輕人都未見大幅增加；然而踏入20周年，參與晚會的年輕人突然多了不少。張文光則認為，支聯會遭受本土派攻擊後，近年出席者體諒較多，「來的都是有心人，只是想在一個晚上點蠟燭，與10萬人共同平反六四」。

張文光：30年支持者怎樣想最重要

面對年輕化的艱難，蔡耀昌有他的堅持，「希望年輕人參與，要做，但不應因為要他們參與，就改了原本、核心的事」。有本土派建議支聯會修改黨綱，張文光則說，有些人無論怎樣改變都不會出席晚會，「與支聯會走了30年的支持者怎樣想，是最重要」。