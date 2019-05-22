港聞

港聞二

下一篇 上一篇

「接好民主棒」 說了20年 蔡耀昌：要年輕化 也要堅守核心

【明報專訊】支聯會常談薪火相傳，但年輕化談何容易，例如曾經在六四晚會演話劇，參加者反應卻不佳。支聯會常務秘書張文光說，當年親歷六四的人，到今日的青年人，或已橫跨3個世代，「有時並非不希望年輕人參與，但支持30年的人，我們亦非常珍惜，大會要平衡各種要求」。在張文光看來，「平反六四」雖是最大公因數，但表達形式方面，單是選歌，老一輩人或對六四前後歌曲最感動，「但這些歌，未必是今天社會的節奏」，這已要平衡各方想法；話劇反應不佳，近年晚會多採用對話形式，他稱反應很好。

支聯會副主席蔡耀昌憶述，早於六四10周年，支聯會已不能理所當然認為下一代會認識六四，認為要教育下一代「接好民主棒」。多年來支聯會作了不少嘗試，例如成立「支聯會青年組」、舉辦學生營體驗六四情况，以至今年舉辦短片比賽，未來他亦盼六四紀念館能面向下一代。

問到年輕化的成效，蔡耀昌只說難講，他記得10周年時提年輕化，年輕人都未見大幅增加；然而踏入20周年，參與晚會的年輕人突然多了不少。張文光則認為，支聯會遭受本土派攻擊後，近年出席者體諒較多，「來的都是有心人，只是想在一個晚上點蠟燭，與10萬人共同平反六四」。

張文光：30年支持者怎樣想最重要

面對年輕化的艱難，蔡耀昌有他的堅持，「希望年輕人參與，要做，但不應因為要他們參與，就改了原本、核心的事」。有本土派建議支聯會修改黨綱，張文光則說，有些人無論怎樣改變都不會出席晚會，「與支聯會走了30年的支持者怎樣想，是最重要」。

相關字詞﹕六四30年

上 / 下一篇新聞

皇崗擬2021停貨運 旅客兩地一檢 法律界：要釐清出入境管制權、資料互通
皇崗擬2021停貨運 旅客兩地一檢 法律界：要釐清出入境管制權、資料互通
深9年前已研「東進東出、西進西出」 議員憂「被規劃」
深9年前已研「東進東出、西進西出」 議員憂「被規劃」
穗司機衝燈撞傷13路人 駐粵辦新聞官受傷
穗司機衝燈撞傷13路人 駐粵辦新聞官受傷
關愛基金推萬元資助 供劏房戶買家俬、滅虱
關愛基金推萬元資助 供劏房戶買家俬、滅虱
土瓜灣百萬劫案涉僱人自導自演 黨羽被騙後擄人 警拘8男包括策劃人
土瓜灣百萬劫案涉僱人自導自演 黨羽被騙後擄人 警拘8男包括策劃人
賊掠名牌袋 婦人「搶軚」生死時速保不失
賊掠名牌袋 婦人「搶軚」生死時速保不失
12歲童收衫失足墮樓 母被捕
12歲童收衫失足墮樓 母被捕
原控取用電腦 裝修工裝攝錄圖拍友人囚3月
原控取用電腦 裝修工裝攝錄圖拍友人囚3月
劏房漢涉刺死同鄉 警誡稱「成日借錢，拮佢幾下」
劏房漢涉刺死同鄉 警誡稱「成日借錢，拮佢幾下」
「男男牽手」廣告絕迹港鐵 代理轉軚稱可展 港鐵機管局：無禁 國泰：盡快推出
「男男牽手」廣告絕迹港鐵 代理轉軚稱可展 港鐵機管局：無禁 國泰：盡快推出
廣告主角：港接受力遠低於想像
廣告主角：港接受力遠低於想像
港大民研：法制公平度評分錄新低
港大民研：法制公平度評分錄新低
劉業強：丁權案已準備好上訴
劉業強：丁權案已準備好上訴
馮永業案 代理稱陳婉玉是熟客 「甜頭」單位交易獲佣金折扣
馮永業案 代理稱陳婉玉是熟客 「甜頭」單位交易獲佣金折扣
前夫表弟：陳婚變後失「生命中心」
前夫表弟：陳婚變後失「生命中心」
房協允免補價整單位出租 引入NGO「二房東」
房協允免補價整單位出租 引入NGO「二房東」
元朗污水廠69億重建 處理量擴四成
元朗污水廠69億重建 處理量擴四成
拒交同居者資料遭拖 長津申請人覆核駁回
拒交同居者資料遭拖 長津申請人覆核駁回
牛潭尾濾水廠漏氯水 安樂：不包輸送管維修
牛潭尾濾水廠漏氯水 安樂：不包輸送管維修
支聯會副主席 80後鄒幸彤：薪火不止六四 還有港人精神
支聯會副主席 80後鄒幸彤：薪火不止六四 還有港人精神
每年燭光曾是習慣 梁頌恆：建設了民主中國，香港會怎樣？
每年燭光曾是習慣 梁頌恆：建設了民主中國，香港會怎樣？
不入維園 尖沙嘴也可悼念 巫堃泰：不希望少了一點燭光
不入維園 尖沙嘴也可悼念 巫堃泰：不希望少了一點燭光
佔運之後 學聯退會
佔運之後 學聯退會
美CES滬辦電子展 華為主打 料不受貿戰影響：生意人明白始終要做生意
美CES滬辦電子展 華為主打 料不受貿戰影響：生意人明白始終要做生意
數碼港倡海旁建大樓 納100科企750初創
數碼港倡海旁建大樓 納100科企750初創
復康會巡訪：兩成公廁無殘廁
復康會巡訪：兩成公廁無殘廁
陸拾之喜 陸續有來……
陸拾之喜 陸續有來……
尊子漫畫
尊子漫畫
晤美國會代表 葉劉舉牌迎外賓：展示泛民粗暴
晤美國會代表 葉劉舉牌迎外賓：展示泛民粗暴
兩新面孔常委 鄭家朗任眾志副主席
兩新面孔常委 鄭家朗任眾志副主席
律敦治夏鼎基都住過 霍米園將活化
律敦治夏鼎基都住過 霍米園將活化
AI搶飯碗 薯片叔叫後生學好軟知識
AI搶飯碗 薯片叔叫後生學好軟知識
大學生內地實習 勉抓緊機會 張建宗：香港有機會取代倫敦
大學生內地實習 勉抓緊機會 張建宗：香港有機會取代倫敦