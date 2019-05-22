「接好民主棒」 說了20年 蔡耀昌：要年輕化 也要堅守核心

【明報專訊】支聯會常談薪火相傳，但年輕化談何容易，例如曾經在六四晚會演話劇，參加者反應卻不佳。支聯會常務秘書張文光說，當年親歷六四的人，到今日的青年人，或已橫跨3個世代，「有時並非不希望年輕人參與，但支持30年的人，我們亦非常珍惜，大會要平衡各種要求」。在張文光看來，「平反六四」雖是最大公因數，但表達形式方面，單是選歌，老一輩人或對六四前後歌曲最感動，「但這些歌，未必是今天社會的節奏」，這已要平衡各方想法；話劇反應不佳，近年晚會多採用對話形式，他稱反應很好。
支聯會副主席蔡耀昌憶述，早於六四10周年，支聯會已不能理所當然認為下一代會認識六四，認為要教育下一代「接好民主棒」。多年來支聯會作了不少嘗試，例如成立「支聯會青年組」、舉辦學生營體驗六四情况，以至今年舉辦短片比賽，未來他亦盼六四紀念館能面向下一代。
問到年輕化的成效，蔡耀昌只說難講，他記得10周年時提年輕化，年輕人都未見大幅增加；然而踏入20周年，參與晚會的年輕人突然多了不少。張文光則認為，支聯會遭受本土派攻擊後，近年出席者體諒較多，「來的都是有心人，只是想在一個晚上點蠟燭，與10萬人共同平反六四」。
張文光：30年支持者怎樣想最重要
面對年輕化的艱難，蔡耀昌有他的堅持，「希望年輕人參與，要做，但不應因為要他們參與，就改了原本、核心的事」。有本土派建議支聯會修改黨綱，張文光則說，有些人無論怎樣改變都不會出席晚會，「與支聯會走了30年的支持者怎樣想，是最重要」。
相關字詞﹕六四30年