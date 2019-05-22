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每年燭光曾是習慣 梁頌恆：建設了民主中國，香港會怎樣？

【明報專訊】「香港民族陣線」發言人梁頌恆其實參與六四晚會多年，他還記得最後一次到維園，那年下起滂沱大雨，從此他沒再到那地。梁頌恆曾經將每年燭光當成習慣，稱沒深究太多背後意義，然而傘運過後，他說好多疑問在腦海出現，「（支聯會）為何會說，明年同一位置再見？」、「假如建設了民主中國，香港又會怎樣？」

「支聯會為何會說明年再見？」

梁頌恆經歷過一段沒有身分認同的時間，問他是什麼人，他不懂答。直至2014年傘運，催淚彈投擲，面對警察催淚彈射向身邊人，一切再也不同。那場景令他感覺到，香港人才是「自己友」，那與「中國人」的身分認同出現衝突。

梁頌恆反問很多問題，為何支聯會會說明年同一位置再見，「你應該是希望能solve（解決）到（事件），而不是希望再做」；對於支聯會的「建設民主中國」綱領，他亦從此出現疑問，舉例在單程證、自由行等問題上，一旦建設民主中國，為香港只會帶來難以想像的後遺，「無理由做一件與我所屬地方有衝突的事」。

六四為梁頌恆父母一代帶來對中共的恐懼，梁頌恆成長路上未曾經歷，他對共產黨的情緒，更多卻是「仇恨」，因為認為中國大陸侵蝕香港不斷，「六四是否有關？這可能增加了仇恨性」。在他看來，六四是一宗慘劇，政權權鬥後選擇殺害人民；但他認為任何人都有權利選擇悼念方式，今年六四，他答允出席一些與六四議題相關的論壇，在還有能力之時，將他的認知、想法，向其他人解說。

相關字詞﹕六四30年

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