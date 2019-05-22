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支聯會副主席 80後鄒幸彤：薪火不止六四 還有港人精神

【明報專訊】同是年輕一代，對30年前春夏之交在北京發生的六四事件，有着不同反應，有人選擇加入被視為「老化」的支聯會，有人走本地路線唱反調，有人就稱要另起爐灶辦六四活動。今年，年輕人是選擇生活如常，還是願看看六四事件與自身有沒有任何關連？

負笈英國 劍橋辦悼念活動

每年六四維園燭光集會，都有年輕人從成年人手上接過火炬的儀式，象徵「薪火相傳」。關於「六四」記憶，在香港承傳了30年，但自學聯2016年正式退出支聯會，「缺少年輕人加入，義工、常委也是」，支聯會副主席80後鄒幸彤說，自學生會切割後，「支聯會有活動，但連傳單也不知道如何在院校派發」。她甚少苛責年輕一代，反多從會務活動着手，冀以新活動讓年輕人接觸六四，傳承的不僅是六四記憶，還有香港人精神，「我們為了一件事，堅持了30年，香港仍被未被共產黨同化，我們不是犬儒、不是對公義漠不關心」。

傘後本土衝擊 學聯退出

「最明顯缺乏年輕人參與」

鄒幸彤小時候，每年6月4日，媽媽會帶她到維園，點起燭光，「從小就知道有這麼一回事」。讀書時，讀金庸小說，從書本上接觸中國歷史文化、山川河岳，還有躍然紙上的「俠氣」，「為公義，抱打不平」。高考後，負笈英國，7年來似是若有所失，「不能參加每年的六四晚會，不習慣，那便自己搞」。在2008及2009年，六四19、20周年時，她在劍橋大學舉辦悼念活動，「異國他邦去做，很難像香港一樣多支援、一呼百應」，遂向支聯會求助，索取資料以及聯絡相關人士，「那時候聯絡上王丹、魏京生等出席研討會談六四，吸引了不少同學」。

2010年，鄒幸彤回港在支聯會當數月員工，約滿後，繼續任義工支援，「因為他們想找後生的，又想找女生」，便成了常委。2015年，當選副主席，迎接她的，是傘後的本土浪潮衝擊支聯會，「最明顯是缺乏年輕人參與」。以往學聯是支聯會會員，亦有學聯成員為支聯會常委，每有活動，學聯均會幫忙在學校宣傳、邀請同學參與，是引入新血的最重要途徑。自學聯2016年正式退出後，「現在連活動傳單也不知道如何在院校派發」，鄒幸彤早年亦曾嘗試聯絡個別學生會尋求協助，但大多反應冷漠。

「畢竟我們是愛中國人民，不是國。」

批評或指罵，不是鄒幸彤對待年輕一輩的態度，她更多是反思支聯會如何「微調」︰「支聯會是一個很成功的組織，可能因為過往太成功了，怕改變，以致處理個別事宜『太小心』。」她舉例稱，支聯會對一些團體邀請合作，對於是否公開冠名支持，有不同聲音；義工過往多作一些執行性、事務性工作，年輕人缺乏發揮空間，因而未能吸納喜愛表現自己的青年加入。還有的是，具爭議的「愛國」口號︰「這真的是世代問題，就連我看到『愛國民主大遊行』也感到不舒服，會內有很大爭議，畢竟我們是愛中國人民，不是國。」唯有舉辦不同類型活動，像今年的「手工啤酒工作坊」、「六四導賞團」，「都是在大框架外，作一點吸引年輕人的工夫」。

對接棒主席有顧慮

自前主席司徒華過身後，先後接任支聯會主席的李卓人和何俊仁，現時都已年逾六旬，主席一棒能否「薪火相傳」也是支聯會備受關注的議題。身為80後、當上副主席的鄒幸彤，對接棒有顧慮︰因參與義務支援內地社運分子、良心犯的她，自今年起，已兩度被內地當局拒絕入境，「身為支聯會副主席，我可以做一些『浮面』、支援內地的工作，但一任主席，為怕牽連伙伴，一切內地工作都要切斷」。

支聯會與鄒幸彤，在今日時勢都遇上兩難、爭拗，但對於「六四」，她還是呼籲香港人要俠氣昂然、同氣連枝，「六四彰顯香港人特質︰我們為了一件事，堅持了30年，香港仍被未被共產黨同化，我們不是犬儒、不是對公義漠不關心」。

明報記者 李以莊 邱榕瀅

相關字詞﹕六四30周年 支聯會 薪火相傳 年輕人 鄒幸彤 六四30年

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