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元朗污水廠69億重建 處理量擴四成

【明報專訊】政府預計元朗及錦田的污水量在20年後升至每日15萬立方米，據環境局和渠務署向立法會提交文件，政府擬將元朗污水處理廠清拆及重建成「元朗淨水設施」，首階段將其污水處理量由每日7萬立方米增至10萬立方米，即擴大四成，擬明年第一季展開工程，料2026年完工，估計耗費68.6億元。元朗區議會主席沈豪傑稱支持重建以應付日後需求。

擬明年首季展開 2026年竣工

環境局和渠務署向立法會環境事務委員會提交文件，擬推展元朗污水處理廠第一階段提升工程，範圍包括污水廠清拆及重建成「元朗淨水設施」，污水處理水平提升至三級淨水設施標準，另清拆及重建污泥處理設施、行政大樓、貯存庫等。

現時元朗污水處理廠服務元朗市、元朗工業邨及錦田地區，最新規劃數據推算，該廠污水收集區20年後污水量將升至每日15萬立方米，故當局擬在第一階段將該廠處理量由每日7萬立方米提升至10萬立方米，並預留空間供日後建造廚餘或污泥共厭氧消化設施，又藉提升設施減少淨化水中50%殘餘有機物，確保不影響山貝河及下游后海灣的水質，並採主密封式設計減少氣味和噪音滋擾。

流浮山養蠔戶憂受影響

第一階段工程所需總建設費約68.6億元，若獲批撥款，工程擬於明年第一季展開，預計2026年完工，其間該廠約一半現組件被拆卸，另一半繼續運作，維持服務，估計工程將產生約54.6公噸建築廢物。其後，政府會再將元朗淨水設施的每日處理量進一步增至15萬立方米，待設計及準備工作完成，再申請撥款。

元朗區議會主席沈豪傑支持重建項目，又稱現時元朗污水處理廠的處理量尚未用盡，有信心工程期間關閉一半組件，亦足以應付現時污水量，現時有必要重建，以應付日後人口增長及元朗工業邨帶來龐大污水量，惟有流浮山養蠔戶反映擔心污水處理後，大量淡水流出山貝河，或影響養殖蠔。

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