房協允免補價整單位出租 引入NGO「二房東」

房協發言人表示，截至本月17日，「出租計劃」共收到13宗業主及53宗租客申請，並發出5張「合資格出租證明書」及22張「合資格租住證明書」，但至今未有單位租出。

可分租多於一人 申請資格不放寬

據了解，房協完成檢討「出租計劃」，並多次與運房局商討改善措施。本月初房委會舉行集思會亦討論如何改善「出租計劃」。消息透露，當日會議主要討論三大方向，包括是否容許業主整個單位出租、是否引入非政府機構（NGO）作為「二房東」，協助業主處理單位租賃事宜，以及如何審視單位有否僭建物。

消息透露，經檢討後，房協與房委會同意放寬計劃，容許整個資助單位出租，業主可選擇委託NGO協助配對租戶，甚至可按需要將單位不同房間分租予兩個或以上申請者。此外，除目前「出租計劃」涵蓋的21個房協屋苑共1.3萬個資助單位可參與，房委會轄下約40萬未補價的居屋及租置公屋單位亦可參與。

不過，房協早前建議希望放寬業主的申請資格，由必須居住單位10年或以上調低至5年，以及縮短非長者一人住戶必須輪候公屋6年或以上才能申請計劃的限制，據悉政府傾向維持不變，不接受放寬申請資格。房委會資助房屋小組下月21日將討論有關建議，若獲通過，最快下月內可公布計劃新措施。

房委會：考慮加入計劃

房委會委員柯創盛歡迎房協研究透過NGO安排，將單位分租多個合資格申請者的做法，認為可增加單位效益，亦可獲社福支援。房委會稱會繼續與房協保持聯繫，參考「出租計劃」檢討結果和實施情况後，考慮加入計劃。